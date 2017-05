Éstas serán las canciones del verano, según Spotify

“Strip That Down” de Liam Payne ft. Quavo.

El primer trabajo en solitario de Liam Payne después de 1D, ofrece referencias de todo lo que se necesita en el verano: bebidas (“Coke and Bacardi”), autos rápidos (“F1 type Ferrari”) y bailes provocativos (“I love it when your body grinds on me”). Co-escrito por Ed Sheeran, esta canción ya es el alma de la fiesta.