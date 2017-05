Isaac Hernández, el primer bailarían mexicano en el Teatro Bolshoi

Isaac Hernández desde los 8 años tenía un sueño: ser el mejor bailarín de mundo. Ahora a sus 26 años ha tocado los mejores escenarios del planeta.

El mexicano participa este miércoles 31 de mayo en el Teatro Bolshoi en Moscú, Rusia. El bailarín principal del English National Ballet en Londres, Inglaterra, fue invitado a participar en el 25 aniversario de la prestigiosa gala Prix Benois de La Dans, la cual se realiza en el teatro del ballet ruso.

Isaac Hernández hace historia, al convertirse en el primer mexicano que ha conseguido presentarse en los dos teatros más importantes del ballet ruso, el Teatro Mariinsky de San Petersburgo en 2015, cuando fue invitado a interpretar la producción completa de Don Quijote con el Mariinsky Ballet, y en esta ocasión en el teatro Bolshoi de la capital rusa

“Es una responsabilidad ser el representante de México en la danza, que es una profesión que no es parte de nuestra cultura. Ahora, es parte de mi responsabilidad cambiar la perspectiva de nuestra sociedad hacia el ballet”.

El artista de la danza nació el 30 de abril de 1990 en Guadalajara, Jalisco, y ya tiene todo lista para Despertares 2017 en México, donde participarán la Compañía del Teatro de Ballet Estadounidense II en Nueva York, el Ballet de San Francisco y el Ballet Nacional de Holanda, en total35 artistas en escena.

“El objetivo de Despertares es presentar lo mejor del mundo en un escenario. Es darle la oportunidad al público de tomar un pequeño tour alrededor del mundo, y ofrecerle un repertorio tradicional como el Cisne negro; sobre todo hay muchas cosas para ver de dónde ha salido lo nuevo”.

La gala de ballet que se realiza bajo la dirección de Isaac Hernández está compuesto por una variedad de piezas que presentan lo más exquisito del ballet clásico y lo más innovador del ballet contemporáne con grandes coreógrafos de nivel internacional, como Akram Khan, William Forsythe, Victor Gsovsky, Hans Van Manen, Christian Spuck, George Balanchine, Sidi Larbi, Itzik Galili, Benjamin Millepied, Marius Petipa y Christopher Wheeldon, entre otros.

El tapatío señaló que todos los espectáculos en los que ha participado han sido filmados, con la idea de crear un documental.

“Todos los años he tenido equipo de filmación, hemos levantando material y en algún mommento me interesa hacer un documental, no sólo de la producción, sino como la evolución que ha tenido en la creación de nuevos públicos, espero tener la posibilidad de concretarlo antes de que ésto termine”.

En México

Isaac Hernández estará presentando en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México el espectáculo Despertares, el sábado 12 de agosto a las 20:30 horas.

Lo que viene

“Estaré en el Teatro Bolshoi a final de mes (31 de mayo), una semana de funciones en Belfast, regresamos a Londres una semana, y vamos a Japón tres semanas para interpretar El corsario y Coppelia; regresamos a Londres para presentar la versión de Nuyerev de Romeo y Julieta para el ENB y la semana siguiente de esta función presento Despertares en el Auditorio Nacional de México, el próximo 12 de agosto. Es sin duda, una gran temporada para mí”, concluyó.