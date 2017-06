Anuncian detalles de Festival Corona Sunsets

Después de 17 fechas por el mundo el #CoronaSunsets regresa a la #RivieraMaya con @tensnake @dondiablo @thomasjack @goldroom @tomandcollins 🎶😎☀️#DondeIrEnCancun @corona_mx

A post shared by Eventscancun.com (@eventscancun) on Jun 1, 2017 at 10:25am PDT