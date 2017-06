Cantantes y actrices exhortan a erradicar la violencia de género

Qué bien la pasamos gracias @jackybrv por tan linda plática y esa forma tan cálida de hacer que nos olvidemos de que tenemos un micrófono en mano y a todas por compartir sus vivencias y experiencias, un placer haber estado con ustedes hoy! 🙏🏻 @fannylu @ximenacordoba @danielamagun @georginahol Gracias mi querida @_paulinacanales por darnos este espacio tan lindo! 💋 #VanidadesTalk @vanidadesmx

