Mon Laferte cancela gira por Estados Unidos

Queridos amigos, el dia de ayer lamentablemente tuvimos que cancelar nuestra presentación en Houston. El 2017 nos ha traído muchas bendiciones por las cuales estoy muy agradecida, pero también algunas semanas muy agotadoras. Finalmente tantos viajes y presentaciones, resultaron en un diagnóstico de bronquitis que nos lleva a postergar las fechas de Texas, Georgia y Florida de este #AmárrameTour Realmente estoy muy apenada con ustedes, pues hice mi mejor esfuerzo. Les prometo vernos pronto, recuperarme rápido y reagendar estas fechas lo antes posible. Por lo pronto nos veremos en el mes de Julio en Chicago y Nueva York, ya repuesta y llena de energia! los quiero! ❤️

A post shared by mon laferte (@monlaferte) on Jun 1, 2017 at 10:13am PDT