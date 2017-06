Reyno va contra las etiquetas

Las etiquetas en la música no existen comenta Christian Jean de Reyno, por lo cual prefiere que sean catalogados de una manera más universal.

“Hemos agarrado buen ritmo y hemos aprendido a darle los tiempos necesarios a cada proyecto en el que nos involucramos, para tener buen tiempo y llevar a cabo esos trabajo simultáneos. Ya estamos trabajando en un siguiente disco de estudio y seguimos promocionando el disco en vivo”, señaló en entrevista Christian Jean.

Desde 2012 Christian Jean y Pablo Cantú le han dado sentido a Reyno como uno de los proyectos más fructíferos en la escena nacional.

“Nos sentimos en un buen lugar como banda y con una estabilidad un poco más agrande que hace dos años, nos hemos dado cuenta que con el tiempo ganamos experiencia y esto fortalece el proyecto, sería algo muy tanto dejar de hacerlo. Vemos un futuro próspero y segumos trabajando en el presente”.

Con dos álbumes de estudio Viaje por los Eterno (2014) y Dualidad (2015) Universal Music; y un disco en vivo, Al principio del final.

“Nosotros no necesariamente nos consideramos una banda de rock, no nos gusta entrar en ninguna categoría, porque nos gusta estar cambiando; por ejemplo, no puedes vivir escuchando Nirvana o Led Zeppelin. Creemos que somos parte de algo más universal, que catalogarnos dentro del rock, pero eso del que el rock está muriendo es un mito, en realidad las tendencias de la moda van y vienen”.

“Lo que cambian son las formas de hacerlo y de comunicarlo o en las plataformas en las que se escuchan, pero la creación musical cuando viene de un lugar genuino tiene su magia; ahora no importa que género seas, sino que esté bien hecho”.

Con el tiempo han desarrollado una identidad que ha ganado terreno en el gusto del público mexicano, mismo que los ha calificado como un proyecto sincero, íntimo y cargado de intensidad

“El disco en vivo es de 54 minutos sin pausa, porque vivimos en un tiempo, en el que salen canciones y sencillos por todos lados, y nosotros de una forma contestataria quisimos hacer algo retador hacia nosotros mismos y el público, que es volver a escuchar un disco completo; es una maniobra un poco contestataria ante el consumo rápido de canciones”.

La banda mexicana realiza varias presentaciones dentro del país, pero el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México será un show especial para Reyno.

“Será la presentacion oficial de este disco en vivo y habrá algunas sorpresas en la segunda parte del show”.

Nuevo disco

Christian Jean señaló que preparan un nuevo álbum discográfico inédito.

“Vamos en un 60 % de la grabación, casi todas las canciones ya están definidas y grabaremos las voces, meteremos sintetizadores para mezclar todo este mes”.

Firma de discos

3 de junio a las 16:00 horas tendrán firma de autógrafos en Mixup de Plaza Patria de Guadalajara.

De gira

Guadalajara. 4 de junio, 16:00 horas en Plaza 18 de marzo (Colonia El Penal).

Ciudad de México. 24 de junio, Teatro Metropólitan.