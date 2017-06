Gracias a todo el público que vivió la noche de ayer . Los quiero por muchas cosas pero una de ellas es por qué nosotros los artistas vivamos esa adrenalina tan impresiónate de escuchar sus gritos . También quiero agradecer a mi hermana , a mis amigos y a mi novio ( casi esposo ) por no cansarse nunca de bailar y decirme cuánto me admiran ….. me llenan el corazón de alegría .

