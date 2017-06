La octava temporada de Game of Thrones podría estrenarse en 2019

La esperada octava temporada de Game of Thrones que sería el final de la exitosa serie de HBO basa en los libros de George R.R. Martin tardaría año y medio en estrenarse.

Se sabe que el 16 de julio se estrenará la séptima temporada, pero la octava podría llegar hasta el 2019.

Esto después de las declaraciones que Casey Bloys diera a la revista Entertainment Weekly.

“Ellos tienen que escribir los episodios y resolver el tema de producción. Tendremos un mejor sentido una vez que ellos (los productores David Benioff y Dan Weiss) avancen en la escritura”, reveló Bloys.

¿Y las precuelas?

Respecto a las precuelas, Bloys aseguró que los productores no estarán involucrados en las mismas. “Quiero poner las precuelas en contexto”, declaró y agregó “Eso sin mencionar que amo tener un show con un interés tan intenso a su alrededor. Cualquier fragmento de información, incluso el más pequeño, es un gran suceso y yo lo apreció. Pero quería asegurarme de que los fans entiendan que estamos en un proceso embriónico. Ni siquiera he visto líneas de historia. Todos leen la noticia de que habrán cuatro series derivadas y piensan que están listas para entrenarse cada cuatro meses y la realidad no es así. La idea no es hacer cuatro shows. El estándar de calidad puesto por los productores es tan alto que mi esperanza es que logremos hacer uno que esté a la altura. Además, esto es un plan a largo plazo. Nuestro objetivo número uno es la séptima temporada este verano y tener la octava escrita y con fecha de estreno”, declaró.