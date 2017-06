10 discos que sonarán fuerte en junio

Tal parece que el sexto mes del año viene cargado de música, y sobre todo de artistas que esperan reconquistar a nuevos oídos en todo el mundo.

Algunos ya soltaron los primeros sencillos, pero habrá que esperar para escuchar los materiales completos.

Chuck Berry: Chuck

Chuck Berry, uno de los grandes padrinos del rock lanza Chuck, su primer disco nuevo en 38 años.

El músico murió el pasado 18 de marzo y dejó este legado musical que está compuesto por canciones nuevas y originales, grabadas y producidas por el propio Berry.

Se trata de su primer trabajo desde Rock It, publicado en 1979.

Lanzamiento: 9 de junio.

Rise Against: Wolves

La banda estuvo el pasado 16 de mayo en la Ciudad de Mexico.

Wolves defiende nuevamente el argumento de justicia que Rise Against maneja desde sus anteriores producciones.

El disco ha sido producido por Nick Raskulinecz y está compuesto por once temas.

Lanzamiento: 9 de junio.

Phoenix: Ti amo

Es el sexto álbum de estudio de Phoenix. Grabado a partir de finales de 2014, con J-Boy como primer sencillo.

Han pasado cuatro años desde que Phoenix editó Bankrupt! (2013), los franceses se preparan para mostrar un trabajo oscuro que se realizó en un momento turbulento en París, como los ataques terroristas.

Lanzamiento: 9 de junio.

Katy Perry: Witness

Es el cuarto álbum de estudio de Katy Perry.

Su nuevo trabajo es uno de los más esperados de la industria musical internacional, tras el éxito de los anteriores como One of the boys (2008), Teenage dream (2010, que igualó el récord de Michael Jackson de cinco números 1 en las listas de su país) y Prism, que la convirtió en la artista femenina que más discos vendió en 2013.

Lanzamiento: 9 de junio.

Lorde: Melodrama

Es el segundo álbum de Lorde. que fue producido por Jack Antonoff .

La joven autora e intérprete neozelandesa ha esperado mucho tiempo para este álbum, que tiene como sencillo Liability.

Lanzamiento: 16 de junio.

Imagine Dragons: Evolve

Es el tercer álbum de Imagine Dragons, una colección de canciones como Believer, su primer sencillo.

Es un material que sigue completamente su línea, desde éxitos como Demons, Radioactive o I bet my life.

Lanzamiento: 23 de junio.

Radiohead: OK Computer OKNOTOK 1997-2017

La agrupación celebra las dos décadas del álbum.

La placa incluye los doce temas de su disco OK Computer, y las grabaciones originales de estudio nunca antes lanzadas de Lift, Man of war, así como I promise.

Rescatado de formatos difuntos, tomado de alacenas oscuras y llevado a la luz después de dos décadas de estar almacenado en frío.

Lanzamiento: 23 de junio.

Beach Boys: 1967-Sunshine tomorrow

Es un álbum doble de Beach Boys, con maquetas y grabaciones, en parte inéditas, que corresponden a la época de los discos Smiley Smile y Wild Honey, editados en 1967.

De este último se edita por primera vez la mezcla en estéreo, que también será publicada suelta en vinilo

Lanzamiento: 30 de junio.

Coldplay: Kaleidoscope EP

Podría considerarse la secuela del últimos disco del grupo A head full of dreams publicado en 2015.

Son cinco nuevas canciones All I can think about is you, Something just like this, Miracles 2, Aliens e Hypnotized.

Lanzamiento: 30 de junio.

Nick Cave: War machine

Banda sonora de la película War machine a cargo de Nick Cave y Warren Ellis.

Una película para Netflix dirigida por David Michôd.

“Hicimos un soundtrack que es a la vez ligero y oscuro, propulsivo y meditativo al mismo tiempo. Desarrollamos una especie de electrónica espiritual que capturó tanto la melancolía como el terrible absurdo de la guerra en Afganistán”, dijo Nick Cave en un comunicado de prensa.

Lanzamiento: 30 de junio.