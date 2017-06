Al Pacino dará vida a famoso entrenador de futbol americano

Joe Paterno es mundialmente reconocido como el mejor entrenador universitario de todos los tiempos.

Sin embargo, su legado se vio impactado por el escándalo de abuso sexual de su asistente, Jerry Sandusky, cuando salió a la luz un reporte que concluía que Paterno y otros funcionarios de la universidad eran conscientes de las acciones de Sandusky, pero optaron por mirar hacia otro lado.

Paterno, a menudo referido como JoePa, es ampliamente considerado como uno de los mejores entrenadores de futbol universitario de todos los tiempos.

Primer actor

Con Levinson como director así como productor ejecutivo a lado de Jason Sosnoff y Tom Fontana, la cinta, aún sin título, será producida en asociación con Sony Pictures Television.

Este proyecto será el más reciente dentro de una serie de proyectos para HBO en el que participa Al Pacino, incluyendo las películas You Don’t Know Jack y Phil Spector, y la miniserie Angels in America.