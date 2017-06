Galilea Montijo sorprende con foto semidesnuda y en la cama

Galilea Montijo sorprendió a sus seguidores de redes sociales al compartir una fotografía semidesnuda y recostada en la cama.

Originalmente la imagen fue tomada por su esposo Fernando Reina y publicada en su cuenta de Instagram con la frase: “Te amo hasta en tus silencios”.

A post shared by GalileaMontijo (@galileamontijo) on Jun 2, 2017 at 9:35pm PDT

Horas antes de este momento, la conductora había disfrutado de una noche de copas a lado de su marido en Los Ángeles, con motivo de su precumpleaños. Recordemos que Galilea cumple hoy 5 de junio 44 años.

A post shared by GalileaMontijo (@galileamontijo) on Jun 2, 2017 at 9:59pm PDT

En las instantáneas publicadas por Montijo la podemos ver con algunas bebidas en la mano y en otra más con la espalda desnuda, luciendo un sexy tatuaje.

A post shared by GalileaMontijo (@galileamontijo) on Jun 2, 2017 at 8:54pm PDT

Recordemos que hace unos días Galilea manifestó su deseo por convertirse en mamá nuevamente:

“Me muero por una niña o gemelos, ahora que están de moda. No lo sé, pero lo que Dios diga. En último de los casos recurriré a inseminación artificial y así como el último mes que me quede. Ya si este no no se da, ya no se da porque la verdad ya estoy en el límite”