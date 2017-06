Tom Cruise quiere hacer una película en México

Este viernes llega a los cines la nueva adaptación de La momia que marca el inicio de una nueva saga que llevará por título Dark Universe y que revivirá las historias de los monstruos clásicos de la literatura como el hombre lobo, el hombre invisible y, por supuesto, como hilo conductor el Doctor Jekyll interpretado por Russell Crowe.

“Amo la humanidad de estas historias. Las mejores películas de monstruos son aquellas que te espantan pero que al mismo tiempo te provocan una cierta simpatía por el monstruo. Y eso me encanta, así como que podamos honrar la tradición de los personajes clásicos de Universal Movies y traerlos a una audiencia que quizá jamás ha visto nada de ellos”, declaró el director Alex Kurtzman a su paso por la alfombra roja.

Mientras que para Sofia Boutella, quien interpreta a la momia como para Annabelle Wallis, quien da vida a Jenny Halsey, una investigadora de reliquias, esta cinta representó el acceso a una súper producción respaldada por Tom Cruise, un experto en cintas de alto presupuesto que involucran riesgosas escenas de acción.

“Tenemos una escena en un avión que ninguno de los dos habíamos hecho antes. Y ahí estaba yo el día de filmación sin saber qué esperar. Y creo que al final todo el esfuerzo realmente valió la pena porque es una escena muy emocionante de ver. La filmamos con gravedad cero, hicimos 64 tomas de la misma escena, lo que fue realmente difícil físicamente”, reveló Wallis en entrevista con Publimetro.

En cambio, para Sofia Boutella, la actriz originaria de Argelia, esta cinta le trajo otro tipo de desafío. El maquillaje y trabajo prostético que se requirió para convertirla en una momia de miles de años de antigüedad fue un proceso largo y tedioso.

“Cuando me vi al espejo convertida en la momia, me espanté. (Risas) En serio, fue un trabajo largo y tedioso pues nos tomaba seis horas lograr ese maquillaje, pero al final fue muy gratificante verlo en pantalla. Creo que el resultado final se ve hermoso. Me siento muy orgullosa de formar parte de esta producción”, comentó Boutella a su paso por la alfombra roja de la premiere de la cinta que se llevó a cabo en el museo Soumaya de la Ciudad de México.

Tom Cruise está más acostumbrado a este tipo de producciones y, sin embargo, aún siguen sorprendiéndolo y desafiándolo las escenas de acción que realiza sin ayuda de stunts pues busca darle el mayor realismo posible a las películas.

“Amo el cine, amo entretener a la gente, lo único que tengo en mente cuando estoy haciendo una escena como la del avión, es la emoción del público, es que sientan que lo que están viendo es real, eso compensa todo el esfuerzo”.

Además de las cintas que se vienen como parte de esta nueva saga, Cruise está por estrenar un filme llamado American Made que cuenta la historia de Barry Seal, quien en los años 80 se convirtió en uno de los pilotos que trabajó con Pablo Escobar en el transporte de cocaína a Estados Unidos. El rodaje de la película se hizo entre agosto y septiembre de 2015, dirigida por Doug Liman, conocido por ser el director de Sr. y Sra. Smith.

“Me encanta venir a Latinoamérica. Me encanta estar aquí. Hice una cinta en Colombia y me encantaría hacer también una película aquí en México. Y sobre todo me gusta venir aquí a hacer premieres porque es maravilloso. Me encanta la cultura y la energía de la gente”, comentó el actor cuya fama se extiende por todo el mundo gracias a cintas como Top Gun y Misión imposible.