Fernando del Solar: “Mi cáncer sigue encapsulado no tiene actividad tumoral”

Fernando del Solar se mantiene en pie de lucha por vencer en su totalidad el cáncer de pulmón que aqueja desde el 2012 y ahora que muestra un semblante cada vez mejor, no parará hasta que esto se termine en su totalidad.

“Voy una vez mes al mes al hospital a revisión (y tratamiento intravenoso). El cáncer está de una manera encapsulado, no se mueve el tumor, no hay actividad tumoral como dicen los doctores, todavía no me han dado de alta, pero yo me siento bien”, dijo en entrevista con JDS.

Abundó que por ahora lleva a cabo ejercicios que le recomendó su foniatra de respiración para mantener, proyectar y pronunciar mejor cuando habla. “Es un ejercicio que tardo 15 minutos diarios tres veces por día para poder fortalecer otra vez el músculo vocal”.

Dejó claro que ahora que lo vemos en el programa matutino “Hoy” supliendo como conductor una temporada a Jorge “El Burro” Van Rankin, debido a que está grabando otras dos temporadas de la serie 40 y 20, le encantaría quedarse, además de que ha sido invitado a la obra “Aventurera” pero algo lo detiene.

“Primero tengo que agarrar condición, si te das cuenta la voz a veces estoy disfónico, es un proceso de los efectos secundarios que me tengo que recuperar y tercero, que los fines de semana estoy con mis hijos y hacer Aventuera representaría dejar estar un fin de semana con ellos y no estoy dispuesto a eso”, dijo.

Sin embargo, ya hizo una película junto a la actriz Ana Patricia Rojo, además de la serie “Mula de tres” la cual se tiene pensada su transmisión para la nueva barra de comedia que prepara Televisa.

Con su ex pareja Ingrid Coronado, mamá de sus hijos Paolo y Luciano, dejó claro que no hay relación absoluta a pesar de que la conductora ha dicho que ella ya perdonó después de tres años de separación.

“Obviamente todo lo que paso la relación se rompió, se quebró como cuando termina una relación, seguimos en contacto por nuestros hijos si no hubiera sería mucho más sencillo como chao, chao y no se vuelven a ver, tratamos de ser cordiales porque lo que más a amamos son nuestros hijos”, mencionó.

“Me ayuda muchísimo, estar con ellos olerlos, morderlos, abrazarlos me mantiene vivo”.

De volverse a enamorar con se ha especulado en las últimas semanas, aseguró estar abierto al amor. “Tengo ganas de echar pasión, comer, todo lo que nos gusta hacer y no es con Ana Patricia Rojos, estuvimos haciendo una película juntos en Puebla como 15 días, comíamos, cenábamos, grandes escenas pero nada qué ver”, finalizó.