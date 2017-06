Julián Gil tilda de mentirosa a Marjorie de Sousa

El actor Julián Gil publicó en sus redes sociales una conversación que tuvo con su expareja Marjorie de Sousa sobre una emergencia que protagonizó su pequeño hijo Matías.

“Chat original donde se evidencia que no se me notificó…!! Que fui yo quien me enteré por personas de la prensa que me escribieron …. Acccion-reacción Pero nada mejor que reaccionar con evidencias Quien miente?” (sic.), escribió el galán de 46 años junto a la dicha imagen.

Las declaraciones de Julián surgen luego que la actriz venezolana dijera en una entrevista con People en español que ella le había avisado a este sobre el percance de salud que tuvo el niño tres meses.

Chat original donde se evidencia que no se me notificó…!! Que fui yo quien me enteré por personas de la prensa que me escribieron …. Acccion-reacción Pero nada mejor que reaccionar con evidencias Quien miente? A post shared by Julian Gil (@juliangil) on Jun 5, 2017 at 6:50pm PDT

Tras la publicación de Gil, la actriz de 37 años hizo lo mismo y colgó en sus redes la comunicación que tuvo con su exnovio.

“Penosamente y derivado de los recientes acontecimientos que ponen en credibilidad mi testimonio y el de mi equipo, aqui esta textual la conversacion que sostuve con el papá de Matias #JulianGil el pasado viernes cuando se presentó una emergencia médica.Independientemente de cualquier situacion legal o personal por supuesto que el siempre tiene que estar enterado de lo que ocurra con nuestro hijo justo como lo esperaría yo si el se encontrará en la misma situación, es una pena seguir llegando a estos detalles tan personales que afectan tanto pero tampoco es justo asumír la situacion como tal solo por que obedece a sus intereses mediaticos. gracias por su comprensión” (sic.), aseguró De Sousa en su red social.

Penosamente y derivado de los recientes acontecimientos que ponen en credibilidad mi testimonio y el de mi equipo, aqui esta textual la conversacion que sostuve con el papá de Matias #JulianGil el pasado viernes cuando se presentó una emergencia médica. Independientemente de cualquier situacion legal o personal por supuesto que el siempre tiene que estar enterado de lo que ocurra con nuesto hijo justo como lo esperaría yo si el se encontrará en la misma situación, es una pena seguir llegando a estos detalles tan personales que afectan tanto pero tampoco es justo asumír la situacion como tal solo por que obedece a sus intereses mediaticos. gracias por su comprensión. A post shared by Marjorie De Sousa 🌟 (@marjodsousa) on Jun 5, 2017 at 9:52am PDT

La pareja dio a conocer en abril pasado que estaban separados.

Con información de Metro Puertorico