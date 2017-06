Yahir habla del amor por sus hijos Ian y Tristán, quien ya se gana la vida sin su ayuda

Yahir se ha convertido en un hombre cada vez más cariñoso y amoroso con su familia, sobre todo como sus hijos Tristán y el pequeño Ian, con quienes ha demostrado ser un gran papá que combina sus actividades laborales con la paternidad como lo demuestra en sus redes sociales.

“Mis dos hijos hermosos la verdad, estoy contento, son muy diferentes, uno de 19 años y otro de 11 meses, vuelvo a empezar, estoy contentísimo es un regalo hermoso de la vida y estoy tratando de disfrutarlos todos los días”, dijo a JDS el cantante durante el arranque de la telenovela “Mi marido tiene familia”.

Ahora que ha dado cuenta con mayor énfasis en su Instagram la convivencia que tiene con ellos, dijo sentirse un hombre orgulloso con lo que hace como padre, además de que el pequeño sacó gran parte de sus rasgos físicos. “Todo mundo me dice eso, no sé, a mí no sé me figura mucho, pero creo que sí”.

En el caso de Tristán quien ha pasado por momentos complicados de adolescente, confesó que ha cambiado mucho su persona, tanto que le pidió que lo deje ganarse la vida solo. “Echándole porras, ahora está haciendo teatro en corto, trabaja en un bar, está estudiando, es independiente, él se paga sus cosas, su escuela, quiso agarrar su camino solo, va muy bien y eso me da gusto, él me lo pidió así”.

Y en la parte personal dijo que por ahora seguirá manteniendo la soltería hasta que en verdad llegue la persona indica con la que pueda encontrar esa paz, tranquilidad y sobre todo ese amor de pareja que lo llene al cien por ciento.

“Todo depende, yo me he acostumbrado a estar solo, y cuando llegue quiero una persona que realmente esté enamorado y que sienta el amor a todo lo que da”, apuntó el cantante.

Y casarse para el músico no está en sus planes presentes ni futuros por varias razones. “Casarme no creo, lo veo muy complicado, porque conozco a muchos divorciados como papás, tíos, primos, amigos de todos lados, creo que es más el compromiso real de la fidelidad del amor que un papel”.

Yahir acudió a la presentación del primer capítulo de la telenovela “Mi marido tiene familia”, donde cantó el tema de salida de la historia, además de que es parte del elenco dándole vida a Javi Galán, un músico ex famoso que fue millonario y trata de superar ese éxito que tuvo.