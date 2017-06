Betty Monroe fue amenazada con una pistola al ser víctima de la delincuencia

A través de redes sociales, Betty Monroe denunció que fue víctima de la delincuencia.

En un video que publicó en su cuenta de Instagram, la actriz se ve muy afectada y a punto de llorar, al describir lo que momentos antes le había pasado; ya que según dijo le pusieron una pistola en la cabeza. Además contó que le quitaron su bolsa y una cadenita.

Monroe no estaba sola, durante el asalto se encontraba con una mujer llamada Esperanza Navarro, quien comentó que los delincuentes eran por dos hombres.

“¿Ven esta cara abotagada? eso significa que me acaban de asaltar, me asaltaron en Mixcoac, me pusieron la pistola en la cabeza, y me quitaron mi cadena y mi bolsa, todas mis tarjetas de crédito las tuve que cancelar, estamos muy tristes y nos tuvimos que regresar al teatro, estamos esperando que la policía encuentre a los rateros, tengan mucho cuidado en Mixcoac”, dijo la actriz.