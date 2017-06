Edith Márquez aún no recibe invitación de Timbiriche

Edith Márquez y Ana Bárbara han tenido dos días intensos de promoción en Guadalajara, previo al concierto que ofrecerán este 9 de junio en el Auditorio Telmex como parte de la gira Par de reinas.

Antes de recibir a la prensa, las cantantes subieron a sus habitaciones para refrescarse; mientras los hijos de Ana Bárbara jugaban en el lobby del hotel.

Previo a la charla de la gira, Edith Márquez habló sobre el reencuentro de Timbiriche.

“Hasta este momento no he recibido invitación, pero si existiera la posibilidad -probablemente- de hacer un concierto especial, pues sí me gustaría, pero no podría participar (en toda la gira) porque estoy con mis conciertos y planeando un nuevo disco”, dijo en entrevista.

“Sería complicado para mí en estos momentos, pero la nostalgia que esto me produce a mí, de cumplir tantos años de haberse fundado, es especial”.

“El grupo es y seguirá existiendo con los Timbiriches que ya son unos ídolos, porque marcó una época de los ochenta y es algo que me enorgullece. Tuve grandes maestros que me enseñaron a salir adelante en esta carrera y a defenderme en un escenario”.

Par de reinas para desahogar las penas

Edith y Ana Bárbara mostraron que esta gira las ha unido, no sólo en lo profesional, sino en lo humano.

“Hay una hermandad, las dos nos sentimos bien. Ella (Ana Bárbara) es muy maternal en general, con todo mundo, no sólo con sus hijos”. ”

Me hace sentir como si nos conociéramos de toda la vida. Tenemos afinidad en muchas cosas, desde la forma de educar a nuestros hijos y la forma de ver la vida, no sólo arriba del escenario sino tambión abajo”, señaló Edith Márquez.

Ana reveló que están sor prendidas de la respuesta de la gente.

“Muchas familias, mujeres y hombres, nos han acompañado en los caminos de la vida y la música es nuestra compañera para reír, bailar, cantar -incluso- reflexionar; además para desahogarnos”.

“En Par de reinas participan más de 100 personas:

“Vamos un grupo grande, con el Mariachi Gallos de Máxico y tres bandas, que rolan en cada ciudad”, añadió Ana.

Edith comentó que la gira va creciendo y esperan cubrir más fechas en Estados Unidos y México.

“Cada día estamos más comprometidas con el público, porque creo que ellos son los que, sin duda, han hecho que nuestras carreras estén en un lugar y nos han regalado su cariño durante tantos años”, concluyó Edith Márquez.