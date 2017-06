Héctor Suárez Gomis adelanta como le gustaría que terminarán Los Locos Suárez

Héctor Suárez Gomis no permite que su mente deje de crear, y mientras sigue en temporada y gira con Los Locos Suárez junto a su padre, ya tiene varios proyectos en el tintero y adelantó lo que se trae en mente.

“No sé cuánto tiempo de vida tengan Los Locos Suárez, nos han visto más de 100 mil personas y no sé cuánto tenga de vida o este año se acabe”.

“Ha sido una experiencia maravillosa en todo sentido, fue mi debut como director y ha sido increíble, porque es el segundo proyecto que a mí se me ocurre, me nace en cerebro y le va bien”, comentó Héctor Suárez Gomis.

El actor reveló que hay muchos proyectos a corto plazo, pero son las series de televisión las que acaparan su atención.

“Mi padre y yo queremos seguir haciendo algunas cosas juntos, pero no todas serían comedia. Hay muchas cosas, por ejemplo Los Locos Suárez deberían terminar en una serie de televisión”.

“Hay un proyecto que a mi me gustaría que estuviera en Netflix, que no es comedia y es una serie con mi papá, en la que él haría un profesor retirado de escuela y yo uno de sus alumnos, no favoritos, pero que él recuerda. Estaría basado en una novela que ha vendido de copias en Estados Unidos y si eso se cuaja me encantaría poder hacerlo”.

Los Locos Suárez tiene año y medio de temporada, con funciones en la Ciudad de México y de gira por el interior del país.

“Hemos enloquecido durante año y medio, hemos ido a muchas partes de la República Mexicana y Estados Unidos. Si alguien se atreve a ir, van a reír como hace mucho tiempo nunca lo han hecho… confíen en mí. Llevamos mi papá y yo un año y medio compartiendo el escenario, hoteles, aviones, carreteras y risas”.

Más allá

Héctor Suárez Gomis confesó que durante la temporada de Los Locos Suárez, su padre ha pasado varios retos.

“Independientemente del accidente que tuvo hace casi tres meses cuando tuvo una caída, en los primeros diez meses de la obra, mi padre estuvo luchando contra el cáncer de vejiga y al mismo tiempo que hacíamos funciones él estaba luchando con eso y la quimioterapia (…), pero venció. Imagínate todo lo que significan Los Locos Suárez para él y para mí”.

Funciones

Guadalajara. 17 Junio, 20:30 horas en Auditorio Telmex. Boletos de 250 a 750 peso.

Ciudad de México. Viernes a domingo, Telón de Asfalto.

Contenido relacionado: