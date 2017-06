“Interpretar a Jenni Rivera me cambió la vida”, Luz Ramos

Trabajar en la serie “Su nombre era Dolores, la Jenn que yo conocí” marcó la vida de la actriz mexicana Luz Ramos, pues para interpretar a la cantante Jenni Rivera, tuvo que hacer varios sacrificios que, a decir por la propia actriz, valieron completamente la pena.

En entrevista con Publimetro, Ramos compartió que además de desarrollarse como actriz al emprender este gran reto, tuvo que aprender a verse y aceptarse de forma distinta.

“Para mí al principio fue como muy extraño, no me gustaba verme al espejo. Me raparon las cejas, subí 25 kilos en tres meses, sí fue como entrar en un estado de shock; sin embargo, tuve que entender que no se trataba de mí, que se trataba de mi trabajo, de hacerlo de forma profesional, sin prejuicios. Todo para darle realismo a los personajes y la historia”, destacó Ramos.

Para personificar la Diva de la Banda, también fue necesario someterse a clases de canto e inglés, pues fueron pocos los aspectos en común con Jenni que orillaron a la producción de la serie a elegirla como protagonista.

“Desde el primer momento que aceptamos este reto, estaba muy consciente que no quería ser una imitadora de Jenni Rivera. Que lo que yo quería hacer era rescatar su esencia e interpretarla de manera real. Jenni era tan auténtica y transparente, que no podía y mucho menos pretendía ser como ella”, aclaró la actriz.

Vivir la vida de alguien mas y entrar en el viaje de ser esa persona por algún tiempo, tener la fortuna cambiar de cuerpo y cara, esto no fue un sacrificio FUE UN HONOR 🙏🏽❤️🎭 hoy 8:30 @doloreslaserie por @aztecatrece @btfmedia. @wdproducciones_ A post shared by Luz Ramos Mi/Vida/Actuar/Dios (@luzrramos) on May 16, 2017 at 4:22pm PDT

Luz destacó que su gusto por interpretar a Jenni fue más allá del lado profesional: “Jenni rompió con los estándares en el ámbito musical y también como mujer y madre soltera. La lista de todo lo que pude aprender de ella es interminable. Cada que llego a mi casa descubro una enseñanza nueva. Jenni me dejó bastantes cosas tanto personales como en lo profesional. Lo que más rescato es el no rendirse si tienes un sueño”, expresó Ramos.

Reveló que encarnarla a través de una historia basada en el libro del productor ejecutivo Pete Salgado, fue un proceso largo, de mucho esfuerzo y trabajo.

“El proceso de investigación lo hizo la producción. A mí sólo me mandaron 200 videos de entrevistas, presentaciones, notas, acontecimientos, eventos privados y públicos, con los que pude estudiar sus gestos, ademanes, formas de hablar, de expresarse. Estuve más de tres meses en casa ensayando, trabajando, estudiando, recibiendo todo el material que podía. Hoy estoy agradecida con todo porque me transformó de pies a cabeza”, resaltó.

Durante las grabaciones, la actriz no tuvo contacto con la familia de la cantante, sólo con Lupillo Rivera, hermano de Jenni, que compuso e interpreta el tema de la trama.

“No hubo reclamos de la familia hacia a mí porque son personas públicas que se dedican al medio y entienden que esto es una serie y soy una actriz que casteó como muchas otras para interpretar a Jenni. Estoy agradecida con Lupillo por los comentarios que hizo acerca de mi trabajo”.

Admitió que luego de su interpretación en “Su nombre era Dolores, la Jenn que yo conocí”, su vida cambió pues antes, para poder subsistir, tenía que desempeñarse en otras actividades y ahora solo trabaja como actriz recibiendo ofertas tanto para el cine como la televisión.

Luz Ramos ha trabajado en proyectos como “Hasta que te conocí”, “Rosario Tijeras” y “Señora Acero”, entre otras. En la actualidad, forma parte del elenco de la obra teatral “Bajo terapia”, que produce Morris Gilbert.

