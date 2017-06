Shark Tank México: Los tiburones vuelven a salir de caza

Llega una nueva temporada para los tiburones más temibles de México: Arturo Elías Ayub, Director de Alianzas Estratégicas y Contenidos de América Móvil, Director de Fundación Telmex y Director de Uno TV; Carlos Bremer, CEO y Presidente del Consejo de Value Grupo Financiero; Jorge Vergara, fundador de Grupo Omnilife y propietario del Club Deportivo Guadalajara; Rodrigo Herrera Aspra, fundador, Director General y Presidente del Consejo de Genomma Lab, más una una feroz y experimentada tiburona que se une, Patricia Armendáriz Guerra, accionista principal, fundadora y directora de Financiera Sustentable, una Sociedad Financiera Popular especializada en otorgar créditos a microempresarios que apoyan al medio ambiente y a la base de la pirámide mexicana y actualmente consejera independiente de Banorte.

“Para mí fue una gran oportunidad para conocerlos, disfrutar de sus experiencias y de lo que saben hacer en el mundo de los negocios”, comentó Armendáriz sobre su integración al panel de empresarios que evalúa e invierte en los proyectos que los participantes presentan.

En la segunda temporada de Shark Tank México: Negociando con Tiburones conoceremos nuevos emprendedores mexicanos quienes en cuestión de minutos se enfrentarán a la entrevista más difícil de su vida, pero en la que podrán encontrar una recompensa inimaginable… la mordida de un tiburón. Los emprendedores buscarán convencer a estos tiburones a que aporten su capital y experiencia en su negocio. A cambio de la inversión, los tiburones buscarán un porcentaje de esas compañías en crecimiento.

La llegada de una nueva integrante al panel servirá como inspiración para fomentar la participación de más empredendoras tanto en el programa como en los negocios, así lo describe Herrera Aspra.

“La verdad es que su llegada fue muy positiva. Yo creo que Patricia es un ejemplo y va a ser un ejemplo durante la temporada para que muchas mujeres se atrevan a ser emprendedoras. Se van a dar cuenta durante el programa con la seguridad con la que se maneja, con la certeza y asertividad que apunta hacia los negocios, con la claridad y visión que tiene que yo estoy seguro que muchas mujeres lo tienen y a veces por cuestión de género, no se animan. Porque no se la creen. Entonces Patricia va a ser una inspiración para muchas mujeres, lo cual me da mucho gusto”, apuntó Herrera.

Todo lo que pasa dentro de este tanque es real, las apuestas y los riesgos son muy altos, los emprendedores buscan hacer su sueño realidad, el dinero y las negociaciones que aquí ocurrirán cambiarán la vida de cada uno de ellos.

“En esta nueva temporada nos vamos a encontrar con tres cosas”, revela Herrera y explica, “La primera son negocios que no se imaginan que se están haciendo en México; la segunda es una pasión de jóvenes y de emprendedores que ya sea que seas emprendedor o no, harán que te des cuenta de que te tienes que poner las pilas porque viene una generación brutal de gente muy capaz; y la tercera, con un programa muy divertido porque nos peleamos, competimos por los negocios y hacemos sociedades”, a lo que Armendáriz complementa, “Si hay algo que distingue a lo que veremos en Shank Tank es el poder de la imaginación. Las ideas que veremos ahí, retan cualquier idea preconcebida sobre las cosas de las que se puede sacar valor hoy en día”, concluyó la empresaria.

La idea original

Shark Tank México: Negociando con Tiburones es una adaptación del reality “Dragons’ Den”, una serie creada por Nippon TV en Japón y distribuida alrededor del mundo por SPT. “Dragon’s Den” ha sido adaptada exitosamente y cautivado audiencias en más de 30 países, entre los que se incluyen Estados Unidos, Canadá y Alemania.