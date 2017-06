Taylor Swift regresa a Spotify con toda su discografía

Desde el primer minuto de este viernes 9 de junio, Taylor Swift regresó a Spotify con su discografía completa.

De acuerdo con la información del sitio ABC, la cantante pretende celebrar los 10 millones de ventas de álbumes en todo el mundo de su disco “1989”, lanzado el 27 de octubre de 2014.

El regreso de Taylor Swift a la plataforma de streaming ocurre dos meses después de que Universal Music Group llegara a un acuerdo con Spotify, el cual expone que los artistas podrán elegir que sus nuevas creaciones sean escuchadas los dos primeros meses de manera exclusiva por los usuarios de pago.

Hace tres años, la cantante retiró su música del servicio de streaming porque consideraba que era una forma de devaluar su trabajo.

“La música es arte y el arte es importante y raro, y las cosas importantes y raras son valiosas deberían ser pagadas, no gratuitas”, expresó en 2014.

Incluso, Spotify intentó convencerla de regresar con el hashtag #justsayyes, una de las frases del tema que le dio fama “Love Story”.

We were young when we first saw you but now there’s 40MM who say stay, stay, stay. It’s a love story baby #justsayyes pic.twitter.com/n6tHkG8GCq

— Spotify (@Spotify) November 3, 2014