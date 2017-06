Cómo era Daddy Yankee antes de ser famoso

Waooooo con mi querido @daddyyankee en sus comienzos !! Hoy día con una espectacular carera y éxitos increíbles. Yo lo llamo El Señor Disciplina!!!! Aquí en esta foto fue mi invitado en el Estadio HB de mi Puerto Rico! Bendiciones !

