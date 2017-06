Murió Adam West, el Batman de los años 60's

Adam West, actor mejor conocido por protagonizar la serie Batman en la década de los años 60, murió a los 88 años de edad, confirmó su familia.

El actor estadounidense falleció este 10 de junio, tras una breve batalla contra la leucemia, informaron sus familiares en un comunicado.

“Nuestro padre siempre se vio a si mismo como el Caballero Brillante y se inspiró en tener un impacto positivo en sus fans. Siempre fue y será nuestro héroe”.

West murió la noche del viernes 9 de junio en su casa de Los Ángeles, California, en Estados Unidos. Falleció rodeado de su esposa Marcelle, sus seis hijos, cinco nietos y dos bisnietos.

Además de dar vida al Batman de los años 60, West también participó en una serie de producciones televisivas, la gran mayoría rindiéndole homenaje, tales como Family Guy y Los Padrinos Mágicos. En pantalla apareció en la temporada 9 de The Big Bang Theory y siguió prestando su voz para otras series sobre Batman.

Great meeting the legendary @stevewoz at the San Jose comicon last weekend pic.twitter.com/1L77pVQGy5

— Adam West (@therealadamwest) April 28, 2017