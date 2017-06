Kevin Spacey inaugura los Premios Tony con humor ligero

En su debut como anfitrión de los Premios Tony, Kevin Spacey inauguró el domingo la ceremonia con gracia y humor, bailando, cantando y haciendo chistes en un número en el que incluyó los cuatro nuevos musicales nominados e imitó a la actriz Glenn Close.

Michael Aronov fue el primer ganador de la noche, al llevarse a casa el trofeo al mejor actor de reparto en una obra por “Oslo”, en la que hace el papel de un diplomático israelí. Es tan solo su segundo trabajo en Broadway. Le agradeció a sus padres.

Spacey, quien fue nombrado maestro de ceremonias luego que otras varias celebridades rechazaran el trabajo, se rió de sí mismo en un número inaugural de 10 minutos en el que gradualmente se va sintiendo más cómodo pese a que teme que recibirá tuits desagradables.

La ceremonia abrió con un triste Spacey vestido como el personaje principal de “Dear Evan Hansen”, con todo y el brazo enyesado, antes de aparecer en la cama en una parodia de “Groundhog Day The Musical” con Stephen Colbert y lucir más tarde una barba como si estuviera en “Natasha, Pierre & The Great Comet of 1812”.

Spacey recibió consejos de los exanfitriones Whoopi Goldberg (en vivo) y Billy Crystal (en una grabación). Las Rockettes llegaron para bailar con el elenco de “Come From Away”. Spacey se divirtió incluso con los rumores sobre su orientación sexual mientras cantaba el tema de Andrew Lloyd Webber “As If We Never Said Goodbye” de “Sunset Boulevard”. Vestido como Close, cantó “I’m coming out…” (estoy saliendo) e hizo una pausa para aclarar “del maquillaje…”.

Entonces lideró una línea de bailarinas de tap que elevaban sus piernas suciendo un sombrero de copa, esmoquin, corbata blanca y bastón. “Voy rumbo a Broadway”, cantó. “Su próximo anfitrión ha sido encontrado”. Tras el frenético número, solicitó que su cardiólogo estuviera cerca.

Durante la velada se verían números musicales de nuevos espectáculos y reposiciones como “Bandstand”, ”Come From Away”, ”Dear Evan Hansen”, ”Falsettos”, ”Groundhog Day The Musical”, ”Hello, Dolly!”, ”Miss Saigon”, ”Natasha, Pierre & The Great Comet of 1812″, y “War Paint”.

Sin embargo, el público no escuchará cantar a Bette Midler tras fallidas negociaciones con la diva, estrella de la exitosa reposición de “Hello, Dolly”. También quedaron fuera el popular show “Anastasia”, pese a que está atrayendo jóvenes y en especial mujeres; y los musicales “A Bronx Tale” y “Charlie and the Chocolate Factory”, que disfrutan de popularidad en taquilla.

Los principales musicales nominados son “Natasha, Pierre & The Great Comet of 1812”, con 12 candidaturas, “Dear Evan Hansen”, con nueve, y “Hello, Dolly!” con 10. Entre las obras se destacan “A Doll’s House, Part 2”, con ocho menciones, y “Oslo” con siete. El año pasado la atención se centró en cuántos trofeos se llevaría “Hamilton”; este año se anticipa que se repartan entre múltiples puestas.

Los productores de Broadway estarán agradecidos este año porque la emisión televisiva no competirá con ningún partido de finales de la NBA, aunque sí con un juego de playoffs de la Copa Stanley. También mantendrán los dedos cruzados para evitar cualquier falla técnica o humana, como las ocurridas recientemente en los Oscar, donde se anunció al ganador equivocado, o los Grammy, que tuvo problemas de sonido.