Daniel Sais rendirá homenaje a Soda Stereo y Gustavo Cerati con show Soda Eterno

Tras 30 años de incorporarse como tecladista a una de las bandas argentinas más influyentes en la escena del rock, el músico Daniel Sais llegará a la Ciudad de México con el espectáculo “Soda Eterno”.

“Una forma de rendir homenaje a esa posibilidad de seguir compartiendo nuestra música y el legado de Gustavo Cerati, con muchísima seriedad”, afirmo en una entrevista a Publimetro Daniel Sais.

Sais, quien catalogó su estancia en la agrupación como una de las mejores experiencias de su vida, aseguró que fue hasta unos meses cuando se aventuró en la creación de un show en el que recupera toda la magia de la banda, “con una calidad de primer nivel y músicos increíblemente preparados de Ecuador, Argentina”.

“El momento que yo ingresé a Soda cambió mi vida, por más cosas que yo haga, la gente me seguirá diciendo ‘el ex tecladista de Soda’, he hecho 27 largometrajes, 3000 guiones, di clases en 11 universidades, pero todo eso no importa, lo realmente importante para todos es que fui uno de los músicos de esta legendaria banda”.

Adelantó que además de temas claves de la agrupación, también revivirá algunos de los más grandes éxitos de Cerati como solista, “creo que el público también quiere escuchar esos temas y a mí me entusiasma mucho hacerlo”.

“Creo que este espectáculo es una buena forma de reconocer la herencia musical que dejó Gustavo Cerati. Ha pasado tiempo desde su muerte, que cada uno hemos vivido esta pérdida de forma diferente. Yo en particular creo que quiero recordarlo con una sonrisa, como era, sintiendo esa admiración y sin nostalgia”, apuntó el músico.

El espectáculo llegará a la Ciudad de México el 22 de junio en el Pepsi Center, luego una extensa gira por Latinoamérica.

“Más de 300 conciertos dan fe de lo que está pasando y espero que en México ocurra lo mismo. Es un espectáculo bien montado, aunque sin duda mi mayor satisfacción es la permanencia de la banda que a tres décadas de distancia sigue vigente, pasando de una generación a otra”.

Por lo que aseguró tiene planeado hacer un video del espectáculo, aunque aún no saben dónde se grabaría, “ojalá sea antes de llegar a Ciudad de México. Cada espectáculo es diferente en cuanto a los temas que se tocan, pero todos tienen su encanto”, finalizó Sais.

A detalle

Soda Eterno, jueves 22 de junio, 21:00 horas, Pepsi Center. Boletos en taquilla o a través del sistema Ticketmaster.