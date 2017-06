Ed Sheeran tiene su segunda parada en México

El caos vial volvió a destacar al ingreso y salida de la Arena VFG, ante el concierto que ofreció Ed Sheeran este lunes por la noche en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, ubicado a 50 minutos de Guadalajara.

Miles de jóvenes acompañados de sus padres llegaron al recinto para ser testigos de la primera visita del músico a la ciudad.

Niños y jóvenes fueron en su mayoría los asistentes, que demostraron una fidelidad absoluta al cantar todos los temas y celebrar cualquier movimiento del artista, así fuera secarse el sudor o beber agua.

Los ídolos pop han cambiado y Ed Sheeran dio muestra de ello durante su presentación en Guadalajara.

Con apenas tres discos en su haber, 26 años y una guitarra, el joven músico, se paró sobre el escenario a las 21:30 horas, para comenzar una velada de hora 40 minutos.

Los aplausos y gritos no se hicieron esperar al ver al músico británico que inició cantando Castle On The Hills y solo enmarcado por enormes pantallas con audiovisuales llenos de imágenes y color.

Con sencillez y toda la energía, salió al escenario de la Arena VFG donde comenzó su fiesta por primera vez frente a las 12 mil personas, según cifra de los organizadores.

“¡Buenas noches, Guadalajara! Gracias por estar aquí. Cantaré canciones que espero conozcan y si no, servirá para que las conozcan. Es mi primera vez en Guadalajara, en general es mi primera vez en México”, dijo al comenzar el espectáculo.

Mientras la gente continuaba llegando debido al tráfico vial, los organizadores decidieron dejar pasar a los familiares de los jóvenes que esparaban fuera del recinto, los invitaron a pasar gratuitamente a la zona de pista a ver el concierto.

The A Team, Dive y Bloodstream fueron algunos de los 17 temas que se escucharon, y en el que el artista mantuvo una interacción constante con sus seguidores.

Su gira Divide finalizará en el país este miércoles 14 de junio en Monterrey.

Fan de las margaritas

Ed Sheeran se hospedó en el hotel Quinta Real de Guadalajara, donde suele haber grandes detalles para sus invitados especiales.

Las margaritas se volvieron la bedida preferida durante su estancia; además recibió varios regalos de sus fans como osos de peluche e incluso una piñata con su imagen.

Durante un rato en los jardines del hotel, Ed señaló que ganará varios kilos en su gira por México, porque ya conoció las tortas y los tacos, “con poco dinero comes en exceso”.