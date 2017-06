Con una chica al volante regresa Cars 3

Durante su visita a la Ciudad de México, los creadores de Cars 3, charlaron con Publimetro acerca de

¿Recuerdan ese momento en el que surgió la chispa que se necesitaba para que hubiera una tercera película de Cars?

Brian Fee (Director): Desde el principio sabíamos que nos interesaba volver a la esencia de la historia de McQueen. Volver a él como corredor de carreras, partiendo del punto de que Doc Hudson, su mentor, ya no está con él. Se trata de una relación como de padre e hijo que se ha perdido y al mismo tiempo tenemos que aceptar que él está envejeciendo. Él solía ser el auto nuevo más rápido de la pista y eso que pasa cuando no eres el más nuevo de la carrera es lo que le pasa a todos los atletas cuando se dan cuenta de que no podrán seguir haciendo lo que hacen durante toda la vida. Por esto es que desde el inicio estábamos muy emocionados por el potencial que tenía esta historia.

En algún punto, ¿te identificaste con McQueen al pasar de ser un miembro del equipo a ser el líder del proyecto?

Brian Fee (Director): Me identifiqué más con el aspecto de la paternidad. Mi madre falleció cuando yo era joven y mi padre está envejeciendo así que llegó un momento en mi vida donde me di cuenta de que esa red de seguridad que siempre sientes tras de ti, se estaba disolviendo. Pero yo tengo dos hijas y ahora soy su red de seguridad. Descubrir eso me dio fuerza y me inspiró para esta historia que para mí no se trata tanto del aspecto profesional sino de ser padre pero termina siendo la misma historia.

Ambos son padres de familia, ¿influenció esto su forma de acercarse a la historia?

Andrea Warren (Co-Productora): Creo que sí sobretodo porque como padre te sientes mucho más responsable de lo que estás comunicando, especialmente si tus hijos están esperando ver eso en lo que has estado trabajando. Eso te da ganas de darle un significado, de darles una lección. Nosotros esperamos que ciertos personajes como Cruz, les transmita esas lecciones que si se las dices como padre, probablemente no la escuchen con la misma atención. Pero cuando eres un cineasta, puedes aprovechar esos recursos para mostrarles esa lección en la película y con suerte puedas inspirar a tus hijos y a otros niños también.

¿Tienen alguna expectativa sobre la reacción que tendrán sus hijos al ver la película?

Brian Fee (Director): Sí. No la han visto aún y estoy muy emocionado por ver sus reacciones. De hecho ya tienen un juguete de Cruz Ramírez y mi hija ya le escribió su nombre así que creo que ellos creen que ésta es una película de Cars hecha para ellos.

Andrea Warren (Co-Productora): Creo que nos va a costar mucho trabajo ver la cinta con ellos y evitar estar totalmente al pendiente de sus reacciones.

¿Cómo y por qué decidieron que Cruz Ramírez fuera un personaje femenino con esta referencia latina?

Brian Fee (Director): Cruz siempre estuvo pensado como una chica. Desde el principio planteamos la posibilidad de que fuera un personaje más joven con quien las audiencias más jóvenes se pudieran identificar. Y creo que se debió a que queríamos darle más profundidad a la historia y cuando lo definimos así todo se unió. Queríamos que el punto de partida fuera que Rayo McQueen y Cruz no tuvieran nada en común a primera vista. Y ¿sabes?, mis hijas dicen cosas como que hay cosas para niños y otras de niñas y no me gusta que digan cosas así. Me rompe el corazón pensar que desde su corta edad ya tienen reglas sexistas y quisiera eliminarlas. Además, investigamos en las carreras de autos y no hay muchas pilotos ni mucho menos pilotos latinas, y aunque son cosas que están cambiando, queríamos romper esas barreras.

Andrea Warren (Co-Productora): Creo que hay una escena muy importante en la película que es cuando Cruz le dice a McQueen que ella quiere ser una corredora de autos, ella misma está transmitiendo ahí lo que se siente cuando no te sientes identificado en algo que aspiras a ser. Y creo que a veces podemos subestimar lo que significa para los chicos verse representados en aquello en lo que se quieren convertir. Y por eso nuestra esperanza es que Cruz se vuelva en esa representación de lo que una niña pueda soñar y que incluso cuando no tengas a nadie a quien admirar es muy probable que tengas aún más posibilidades de llegar a lo que sueñas y que eso te ayude a enfrentar las cosas que te detienen y así encuentres lo necesario para superarlas.

Brian Fee (Director): Tenemos otros personajes en la película que están basados en corredores Nascar como Louise Smith que inspiró el personaje de Nash y Windell Scott el de River Scott, quien fue el primer corredor afroamericano en la historia y a su vez, Louise fue la primera corredora. Y con estos personajes fue como quisimos mostrar que siempre han habido pioneros que no se dejaron detener.

Algo destacable es el color de Cruz, amarillo, que no hace referencia a algún estereotipo…

Andrea Warren (Co-Productora): Sí. No queríamos que fuera rosa ni morada, que no cayera en ningún estereotipo, sino que brillara a través de su propia personalidad y ojalá todos la amen como yo.

Brian Fee (Director): El color amarillo responde a su personalidad optimista.

Cuando hacen este tipo de películas, ¿les influye en algo el hecho de que los personajes se volverán juguetes?

Brian Fee (Director): Desde el inicio sabemos que se volverán juguetes. Pero lo vemos como un complemento. Si vemos a un chico jugando con algún coche de Cars o con una mochila de Rayo McQueen significa para nosotros que amaron a nuestros personajes…

Andrea Warren (Co-Productora): Y que quieren pasar tiempo con ellos mas allá de la película y que quieren crear sus propias historias. Así que creemos que es divertido y nos encanta ver a los niños jugando con nuestros personajes y creando historias alrededor de ellos, porque esa es su propia creatividad floreciendo.

Respecto a los tradicionales “easter eggs” que se incluyen en las películas de Pixar, ¿nos pueden revelar alguno?

Brian Fee (Director): Ah sí, hay un par de Coco, nuestra próxima película. Hay una referencia al pueblo Santa Cecilia, pero también aparece la guitarra de Miguel un poco difícil de encontrar.