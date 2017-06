Faisy arranca un nuevo ciclo con El otro lado de la cama

Nuevo elenco, nuevas canciones, misma historia, es como se promociona El otro lado de la cama, que tras la salida de Camila Sodi, Sebastian Zurita y Erik Elías, entre otros, vuelve a la carga con un nuevo elenco.

Faisy fue el único sobreviviente de la puesta en escena y en entrevista reveló que los cambios siempre son para bien.

“Ya se estrenan todos los que faltaban del nuevo elenco. Estamos nerviosos, contentos y más porque el proyecto está increíble y tiene para crecer muchísimo. La energía es diferente, no sé si mejor o peor, pero cada grupo tiene sus detalles y sus cosas; lo que si, es que son nuevos personajes, nuevas canciones y una nueva energía moviéndose. Estoy a favor de los cambios, no sólo en los proyectos sino en la vida; ahora me toca enfrentarme con nuevos personajes, unos mas entrañables que otros”, comentó Faisy a Publimetro, luego de los últimos ensayos.

El también conductor y cantante adelantó que ya se está pensando en hacer gira por diferentes ciudades de México, a partir de agosto.

“Estamos hablando de gira, haciendo el disco para regalarlo en algunas funciones y con este nuevo cambio de elenco vinieron nuevas ideas, estamos tratando de realizar todas. Estamos planeando cuáles son las mejores fechas para salir de gira, y evidentemente la producción que es española no conoce mucho del país, por lo que están tratando de platicar con los empresarios para saber cuáles son los mejores meses para salir con la obra. Estaremos terminando temporada en la Ciudad de México en la primera semana de agosto para luego planear la gira”.

El otro lado de la cama se reestrena con Marimar Vega, Alex Sirvent, Ana Layevska, José Ángel Bichir, Faisy, Valeria Vera y Luz Edith Rojas, bajo la dirección de Ricardo Díaz.

“Es una comedia de situaciones, bastante ligera. Mi personaje que es Rafa aprende mucho de la calle, de lo que escucha, y trata de pasarle estos conocimientos a sus amigos”.

Añadió que le pidió a los nuevos integrantes de la puesta en escena que lo dejaran acoplarse a ellos, y no al revés.

“El proceso con el primer elenco fue de descubrir y realizar los trazos juntos para tratar de entender a los personajes, y este nuevo elenco terminó enamorándose de la puesta cuando la vieron, y llegaron a proponer nuevos personajes”.

“Ha sido descubrir cada día, además ya los conocía desde antes; por ejemplo, con Alex Sirvent cuando yo estaba en Perfiles me tocaban giras con Mercurio, pero con ninguno había trabajado. Soy el único que queda del elenco pasado y he hablado con ellos para que no se acoplen a mí, sino yo a sus nuevos personajes y a su ritmo”.

El otro lado de la cama tendrá este jueves 15 de junio el estreno con el nuevo elenco; además de funciones de jueves a domingo en el Foro Chapultepec de la Ciudad de México.

¿De qué trata?

Es una divertida obra que plantea un gran problema de cama donde dos parejas se verán envueltas en una historia de sexo, amistad, enredos y mentiras. Y en la que, como suele suceder en el amor y el sexo, las cosas nunca terminan como uno quisiera.

“Hacer reír es algo muy serio tan serio como el amor, los celos y las mentiras. La historia de infidelidades cruzadas es divertida y hasta algo perversa”, señaló Faisy.

Tras brambalinas

“De repente los nervios nos traicionan y más en estas primeras funciones, porque de repente entran al set sin el celular que deberían traer, y tenemos que solucionarlo o no está la ropa, o me esconden las escobas para el número de Ingrata”, dijo entre risas Faisy.



“Con siete funciones a la semana sólo nos concentramos y me echo medio shoot de mezcal para tratar de aplacar los nervios”, concluyó.