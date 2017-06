La India Yuridia crea fundación para mujeres

La India Yuridia no es comediante, sino conferencista, así se define. La regia ha logrado llegar a diferentes tipos de público y en cada presentación agota los boletos para sus presentaciones.

Ahora está lista para llegar a Guadalajara, donde ofrecerá cinco funciones en el Teatro Galerías.

“Mi trabajo es hacer rutinas, y esta vez habrá muchas novedades y vamos con toda la línea feminista”.

“Soy conferencista, me puse así porque según yo era standupera pero me salieron con que una persona que lo hace, no puede traer personaje, además no cuento chistes. Por eso decidí ser conferencista positiva para valorar a la mujer”, señaló La India Yuridia.

Convertida en un personaje que gusta tanto a niños como adultos, busca utilizar sus habilidades de humor para ayudar a la gente a través de una fundación.

“Se llama Guerrera de Acero que empezó como una pagina de Facebook, y se creó pensando en las mujeres que se sienten viejas, que ya no se sienten útiles y se van hundiendo. No damos en especie sino con calidad y apoyo moral, a través de la risoterapia y muchos abrazos. La idea es visitar a mujeres con depresión, ancianos, niños enfermos para llevarles humor”.

La India Yuridia hará una gira con Teo González, a partir de septiembre por México y Estados Unidos.

Contra los hombres

“Hay que cuidar a los hombres, están tan escasos los pelados, porque están casados o se cambiaron de bando… pos ya no sabe una, hay que cuidarlos; ahora se pueden ir con los comprades (risas)”.

“Los hombres tuvieron la oportunidad de darnos nuestro lugar y nunca no lo dieron, porqué yo se lo voy a dar”, finalizó.

En Guadalajara

Cinco funciones dará del 16 al 18 de junio en el Teatro Galerías. Boletos de 280 a 380 pesos.