Stephen King dice que Trump lo bloqueó en Twitter

El maestro del terror Stephen King dijo que sus frecuentes críticas al presidente Donald Trump llevaron a que el mandatario lo bloqueara en Twitter.

El autor de “Eso” y “Ojos de fuego” tuiteó el martes que el presidente republicano lo bloqueó y por lo tanto “quizá tenga que suicidarme”.

Trump has blocked me from reading his tweets. I may have to kill myself.

— Stephen King (@StephenKing) June 13, 2017