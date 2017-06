22 preguntas rápidas a Ed Sheeran

Durante su gira por México, Ed Sheeran se presentó en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, en la Arena VFG de Guadalajara y finalizó en el Auditorio Citibanamex en Monterrey.

¿Cómo ha sido tu estancia en México?

— Esta ha sido sin duda, la mejor parada de este tour. Ha sido mi lugar favorito de toda la gira por Centro y Sudamérica. Lo he disfrutado aunque debo aclarar que todos me han gustado.

¿Y la reacción de los fans mexicanos cumplió con lo que seguramente te contaron sobre nosotros?

— Sí. Ha sido muy bien recibido. La gente ha sido tan asombrosa como me dijeron que son.

¿Por qué llamas a tus discos Plus, Multiply y Divide?

—No lo sé, es algo que decidí hace algunos años y empezó de esa manera, supongo.

¿Qué haces antes de subir al escenario?

— Tomo mucha agua, y ya es todo lo que hago. No hay mucho más.

¿Cómo recibes el hecho de que tus fans se apropien de tus canciones y les acompañen en momentos importantes de su vida, como dedicárselos a su ser amado o incluso que sean sus temas de boda?

— Eso siempre me va a sorprender pero lo recibo muy bien y me hace muy feliz que hagan eso.

¿Cuál fue tu principal propósito cuando empezaste a grabar y escribir Divide?

— Solo quería hacer un álbum que fuera mejor que el anterior disco que había hecho.

¿Y cómo fue para ti cuando lo escuchaste por primera vez terminado?

—Sabes, es un poco frustrante con este álbum porque fui escribiendo y produciendo las canciones una a una, así que probablemente lo escuché completo una vez que ya estaba a la venta pero sí fue un momento especial.

¿Eres perfeccionista, de esos que hacen miles cambios hasta la última oportunidad?

— No realmente. Soy perfeccionista en el sentido de que me gusta que lo que hago suene bien pero mis letras no tienen que ser perfectas mientras las estoy escribiendo.

Tomar un año de descanso, ¿cambió la forma en la que ves tu carrera o la vida?

— Sí, definitivamente. Te da una perspectiva con respecto a todo, sobre todo con temas relacionados al trabajo.

¿Cuál ha sido el punto más alto de esta gira hasta ahora?

— Uno ha sido Dublin, fue muy especial para mí y en segundo diría que México ha sido genial porque mis días aquí han sido maravillosos.

¿Cómo te mantienes en forma y con los pies en la tierra durante estas largas giras?

— Me gusta correr, y creo que me mantengo aterrizado porque pongo mucho esfuerzo en eso.

¿Y qué es lo que más extrañas de casa cuando estás fuera tanto tiempo?

— La cerveza inglesa, mi familia y el clima.

¿Qué es lo que más te asombra de tus fans?

— Lo rápido que se aprenden las canciones.

Escribes canciones todo el tiempo, pero ¿qué despierta esa chispa en tu mente para empezar una nueva canción?

— Creo que las canciones vienen de una experiencia personal. Siempre escribo letras que nacen de mi propia experiencia.

¿Qué estás escuchando ahora mismo?

— Déjame ver cuál fue el último disco que compré… debo decir que he pasado mucho tiempo escuchando el nuevo álbum de Eminem, The Eminem Show.

¿Estás emocionado por el nuevo disco de Taylor Swift que saldrá a finales de este año?

— Sí claro, no he escuchado nada todavía pero me da emoción escuchar que está haciendo ahora.

¿Estás viendo algo en televisión ahora?

— Un show británico que se llama Broadchurch es el que me tiene atrapado.

¿Crees que esta gira o alguna experiencia de ella, te inspirará a escribir una canción?

—Sí por supuesto. Estar en diferentes países siempre me inspira para escribir algo.

¿Hay alguna canción que te haya sorprendido de volverse un hit?

— Sí, lo acepto. Siempre que sale una nueva canción estoy inseguro acerca de la respuesta que vendrá del público. Pero siempre me hace feliz saber que le gustó a alguien.

¿Cuál sientes que es la situación actual de la música pop?

— Creo que la música pop siempre se está adaptando y adoptando lo que está sucediendo en la actualidad. Así ha sido siempre y no ha cambiado mucho en los últimos 17 años.

Cada vez que lanzas una nueva canción o disco, ¿qué tan pendiente estás de las cifras, del número de descargas o reproducciones?

— Mucho. Siempre le echo un ojo a la reacción de la gente, leo los comentarios. Creo que es importante saber cómo se está recibiendo tu música.

¿Qué sigue para ti?

— Seguir de gira. Este tour continuará todavía por un largo tiempo.