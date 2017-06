Carla Morrison: “Siempre suena lo mismo en la radio”

Carla Morrison forma parte del ciclo del Circuito Indio por Vive Latino, y este jueves ofrece un concierto en el Foro Independencia en Guadalajara.

La cantante previo a su show charló con la prensa y criticó que hoy en día, la radio sólo programa la misma música desde hace más de dos décadas.

“Siempre suena lo mismo en la radio desde hace 20 ó 25 años y no nos hagamos tontos. Estaría bueno apoyar a bandas nuevas, a talentos locales y que tiene ganas de sobresalir, siempre proponer cosas padres”.

“Estoy feliz de ser parte del formato Indio y presentarme en estos foros para recordar mi carrera de una manera más orgánica y sencilla”, comentó Carla Morrison.

La cantautora recordó sus inicios al presentarse en lugares pequeños.

“Empecé en foros pequeños, porque no tenía nada de dinero para llagar a grandes ciudades. Es una gran iniciativa porque me regresa al origen. Creo que hay muchas bandas independientes de gran talento en México”.

Carla reveló que le da ansiedad estar tan cerca de la gente.

“Estar tan cerca me hace confrontarme conmigo misma como artista. Me hace sentir viva. Es como estar en las pedas con los amigos y hace mucho que no sentía esa adrenalina y pienso: ‘si la cago se van a dar cuenta’ (risas)”.

Durante la rueda de prensa lanzaron las bandas que estarán en el ciclo 3 de Circuito Indio, que se realizará del 6 al 29 de julio: Ágora, Aurum, Tungas, Allison, Buen Viaje, Daniela Spalla, Dromedarios Mágicos, Doctor Krápula, Motor, El Mató A Un Policía Motorizado, Rebel Cats, Tessa Ia y Andrea Franz, en total serán 21 bandas.

Acústico

Carla Morrison estará este 15 de junio en el Foro Independencia de Guadalajara.

“Llevamos una versión acústica de Amor supremo al desnudo. Revivimos canciones antiguas para volver al origen”.

De gira

Morelia. 16 de junio, Cactux.

Toluca. 17 de junio, Landó.

San Luis Potosí. 22 de junio, Roadhouse.

León. 23 de junio, Maybach Concert Hall.

Querétaro. 24 de junio, La Glotonería.