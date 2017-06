Papás famosos y buena onda

Son celebridades en la música, la actuación o el deporte. Son famosos, pero más allá de disfrutar de su carrera, les gusta estar en familia y desempeñar el rol de padre.

Sting, Alejandro Fernández, Alex González, Saúl Canelo Álvarez y Sebastián Rulli confiensan a Publimetro qué tipo de papás son y cómo festejarán el Día del Padre.

Sting

El músico inglés de 65 años tiene seis hijos y seis nietos, tiene la filosofía de no dejarles dinero cuando muera.

“Yo cuido de ellos, y les doy la mejor educación que puedo. Nunca he querido robarles el privilegio y la alegría de hacer su propio camino en el mundo. Mis padres no tenían nada que darme, y me siento orgulloso de poder vivir en este mundo y sentir que lo he hecho por mi cuenta”, señaló el músico.

Durante la charla con Publimetro reveló que suele viajar, pero mantiene una relación cercana con su familia y celebran todos los días el estar juntos.

“Un hijo debe entender que el padre está ahí para apoyarlos no para resolverles la vida. Quiero que estén tan orgullosos como yo lo estoy de ellos y agradezcan la vida como yo”.

Alex González

El baterista de Maná es padre de tres jovencitas, que están entrando a la adolescencia.

“Lo más importante en mi vida es la familia. Hay que ser un papá responsable aunque estés trabajando y siempre hay que estár de alguna forma u otra. Gracias a la tecnología estamos cerca, pero tengo una increíble mujer que es Adriana (Amutio) que hace la labor de papá y mamá cuando estoy trabajando, eso es un apoyo que no tiene precio”.

“Soy un papá moderno, hay que tener límites como el alcohol, siempre deber haber un balance. No estoy peleado que mis hijas utilicen las redes sociales pero siempre bajo supervisión”.

“Además quiero aprovechar para decirles que un excelente regalo para este Día del Padre es una botella de tequila Mala Vida, es más… yo mismo me lo voy a regalar por el Día del Padre (risas)”.

Alex González cuando está en Guadalajara lleva y trae a sus hijas de la escuela, además ya está acostumbrado al término “suegro”.

Sebastián Rulli

Para Sebastián Rulli festejar el Día del Padre es muy importante ya que tiene la dicha de serlo desde hace siete años gracias a la relación con su ex pareja Cecilia Galliano.

Ahora que se acerca este festejo, el argentino confiesa lo que significa para él poderlo festejar.

“La verdad que para mí es muy importante, me ha cambiado la vida desde que soy padre, admiro y adoro a mi padre, así ha sido toda la familia y con mis abuelos”, expresó a JDS.

Acompañado de su novia Angelique Boyer, le preguntamos si es momento de volver a ser papá y fue sincero.

“No lo sé yo no decido eso, la verdad es que depende mucho de Dios y las circunstancias, en este momento no estamos buscando eso, pero si sé de algo te aviso”, dijo sonriente mirando a su pareja.

Mientras tanto, disfrutará en las próximas semanas la compañía de su hijo Santiago sin saber qué le pueda regalar, pero eso sí harán un viaje de campamento juntos.

“Vamos a estar con Santi, nos vamos a ir solos a un retiro de mucha convivencia con unos compañeritos de él y sus papás, va estar padre”, contó.

Alejandro Fernández

El cantante tiene cinco hijos: Alejandro, Camila, América, Emiliano y Valentina, a quienes considera la causa de su enorme felicidad.

“Mi relación con ellos es increíble, maravillosa y súper abierta. Hay buena comunicación y ahorita están en una etapa increíble, ¡están creciendo las criaturas!””.

El Potrillo deja que sus hijos vivan con sus respectivas madres, pero eso no quiere decir que está ajeno a lo que hacen día a día.

“Hay que saber hablar con ellos, darles responsabilidades y -obvio- cuido más a mis niñas que ya comenzaron a tener novio. Mi padre (Vicente Fernández) siempre ha dicho que nunca hay que dejar que los potrillos se alejen, hay que darles palmadas de apoyo pero jalarles las riendas cuando es necesario”.

““Antes en mi casa no tenía que dar explicaciones, daba una orden y se cumplía, ahora me toca razonar con mis hijos. Sí soy un papá moderno, pero cuando me hacen enojar… que se cuiden”, comentó y añadió que celebran al rey de la casa que es Don Chente.

Saúl Canelo Álvarez

El pugilista jalisciense ha sufrido golpe bajos como cuando tuvo que dejar a su pequeña Emily Cinnamon al lado de su madre, cuando se separó de su ex esposa, ahora sabe que cada paso es para crear una nueva familia, algo que ha deseado por muchos años.

“Fui papá muy joven, empezaba mi carrera y cometí varios errores. Ahora todo ha cambiado, mi trabajo siempre va de la mano de mi familia. Mi hija tiene todo el poder sobre mí, es la única que me hace reír y llorar al mismo tiempo. Debo confesar que soy muy llorón, pero siempre vale la pena”.

“Estoy en los festivales de la escuela, en la casa o cuando vamos al cine, siempre hay algo que me sorprende, así que lo que ella dice, se hace, es una pelea que no puedo ganar (risas)”.

“Más éxito y una familia bonita…creo que es lo que me hace falta. Todo llegará a su tiempo, aún no hay planes de matrimonio, aunque llevo meses de relación con mi novia, pero todo a su tiempo. Estoy contento y enfocado en mi carrera”.