Qué ver en televisión con papá este fin de semana

“La Familia de mi Novia”

Viernes 20:00 horas, Studio Universal

Una comedia que cuenta la historia de Greg (Ben Stiller), un enfermero que quiere proponer matrimonio a su novia Pam (Teri Polo). Antes del enlace, la pareja tendrá que visitar a los padres de ella: el ex agente de la CIA Jack Byrnes (Robert De Niro) y su mujer Dina (Blythe Danner). Pero no será nada fácil: además de aguantar a un gato problemático “Jinx o Jinxy” y al ex novio de ella, Kevin Rawley (Owen Wilson), Greg tendrá que lidiar con su suegro, quien para asegurarse que su hija se case con el hombre correcto, utilizará todo tipo de juegos mentales, detectores de mentiras y situaciones extrañas, para presionarlo y ponerlo a prueba.

SensaCine

¨Las locuras de Dick y Jane¨

Viernes 22:10 horas, Studio Universal

Dick Harper (Jim Carrey) trabaja en una compañía llamada “Globodyne” como vice-presidente de comunicaciones, y se le asigna el trabajo de ir al programa de televisión Money Talk para explicar la situación económica de la compañía. Dick es humillado al aire mientras la compañía quiebra. Jack McCallister (Alec Baldwin), jefe de Dick, queda con más de 400 millones de dólares después de la quiebra de la compañía, mientras que todos los empleados peligran en mantener sus casas ya que la mayoría de sus bienes estaban ligados a la compañía. Al no encontrar trabajo, Dick y su esposa Jane (Téa Leoni) se dedican al robo y al asalto de establecimientos para poder sobrevivir, y deciden engañar a McCallister transfiriendo su dinero a una cuenta destinada al apoyo económico de los damnificados por la supuesta quiebra de Globodyne.

SensaCine

¨No otro final feliz¨

Sábado, 20:00 horas, Studio Universal

¨No otro final feliz¨ es una comedia británica romántica dirigida por John McKay y protagonizada por Karen Gillan, Stanley Weber y Freya Mavor, que narra la historia de Tom Duvall, el director de una editorial que pasa por una difícil situación, quien descubre que su única autora exitosa, Jane Lockhart, no puede escribir cuando está feliz. Debido a su más reciente éxito, ella queda incapacitada para escribir, y él y la editorial se hunden cada vez más, por lo cual se ve obligado a tratar de hacerla increíblemente infeliz, sin imaginarse que entre peor la hace sentir, más confirma que está perdidamente enamorado de ella.

SensaCine

¨Manny¨

Sábado 22:10 horas, Studio Universal

¿Son los hombres buenos niñeros? ¨Manny¨ nos permitirá averiguarlo.

Esta divertida comedia, cuenta la historia de Cass, una abogada de alto nivel y madre soltera con dos hijos. Debido a su exigente horario de trabajo, Cass necesita una buena niñera que pueda cuidar de los niños y que se adapte a su muy estructurado calendario, pero estos dulces niños pequeños siempre se las ingenian para ahuyentar a todas las candidatas enviadas por las agencias. Por lo que la madre de Cass ofrece una solución: contratar a Mateo, un hombre guapo, culto y carismático. A primera vista parece una buena idea, pero Cass no está abierta a la idea de contratar a un “manny”. Además, Mateo sólo está aceptando el trabajo como niñera motivado por una apuesta con su padre, quien asegura que él no es capaz de llevar una vida estable.

SensaCine

¨Volver al Futuro¨ 1 y 2

Domingo, 20 horas, Studio Universal

¨Volver al Futuro¨ es una de las películas de ciencia ficción y comedia más taquilleras de la historia, y una clásica saga que siempre todos queremos volver a ver. La primera entrega fue filmada en 1985, dirigida y escrita por Robert Zemeckis —Bob Gale también colaboró como guionista—, producida por Steven Spielberg y protagonizada por Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Crispin Glover y Thomas F. Wilson. La trama relata las aventuras de Marty McFly, un adolescente que es enviado accidentalmente 30 años atrás en el tiempo, a 1955. Tras alterar los sucesos ocurridos ese año, específicamente aquellos en los que sus padres se conocieron y enamoraron, Marty debe intentar reunir a sus padres de nuevo para asegurar su propia existencia.