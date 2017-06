Angélica Vale rompe los esquemas con funciones únicas en el musical “Mentiras”

Tras hacer su vida en los Estados Unidos junto a su familia, Angélica Vale está en su México que tanto extraña desde que encontró al hombre con quien compartir su vida en aquel país del Norteamérica.

Sin embargo, se toma el tiempo para darse una escapada para visitar a su familia que vive en México y sobre todo para refrescar su imagen en los escenarios teatrales donde creció gracias a sus papás y con cuatro funciones especiales la compañía teatral le rinde un merecido homenaje.

“Creo que nunca me habían hecho un homenaje a mi corta edad, se siente bien bonito, yo empecé a los 12 (en la actuación) y no hay forma de quitarme la edad y años de experiencia no se vale”, dijo a JDS contenta tras su primera presentación en el teatro Manolo Fábregas dándole vida a Daniela junto a sus compañeras Lolita Cortés, Dalilah Polanco, Lorena de la Garza y el cubano Lenny de la Rosa.

La actriz se mostró sumamente contenta tras las ovaciones del público asistente, sin embargo, por ahora no piensa trabajar en México gracias a que en EU tiene su vida hecha en familia junto a su esposo Otto Padrón quien la apoya en todo, además acaba de terminar de grabar la telenovela “La fan” con Telemundo.

“Me fui a Miami 6 meses hacer la novela y se fue (su esposo) todos los fines de semana a verme y creo que eso nos ha ayudado mucho en apoyarnos en nuestros trabajos y a mí me toca apoyar a mi marido allá”, abundó la hija del extinto Raúl Vale.

Angélica contó sobre su pequeña hija Angeliquita quien la tiene vuelta loca por todas las ocurrencias que tiene. “Está muy chistosa, me mandó un video el papá bailando y dice que quiere practicar mucho el baile y el canto porque quiere ir a un concurso”, dijo sobre su pequeña nena quien la ha visto esporádicamente en la TV.

Dijo que aún no sabe si su hija lo toma a juego, es un capricho o va en serio. “Si no me hubieran dejado ser artista desde niña, no sería lo feliz que soy”, y eso mismo es lo que quiere transmitirle a sus hijos Angélica Masiel y Daniel Nicolás, su hijo mayor.

Aclaró el incidente que paso en el Aeropuerto de los Ángeles donde estaba con su esposo, Jean Carlos Canela hablando español y una señora no le pareció. “Esto que está pasando en la política de Estados Unidos si alborotó a los heaters, pero no fue nada, fue una señora viejilla que se enojó mucho conmigo”, apuntó la actriz de 41 años.

La actriz mexicana se presentará todo este fin de semana en la obra “Mentiras” donde romperá los paradigmas cada día, este viernes 16 de junio se lanza al reto de darle vida a todos los personajes femeninos, el sábado 17 le dará vida a una docena de las grandes divas delos 80’s y el domingo 18 como sorpresa, Angélica recibirá en el escenario visitas inesperadas de gran trayectoria, edad y tamaño para darle una gran despedida.