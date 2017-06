Ex de Ninel Conde asegura que ella es alcohólica

Los conflictos entre la actriz y cantante Ninel Conde y su ex pareja, el empresario, Giovanni Medina, no terminan.

Luego de que la “Bombón asesino” asegurara que está soltera y es Medina quien se aferra a no dar por terminada la relación, al empresario le dio por despotricar contra ella.

A través de su cuenta en Twitter, Giovanni aseguró:

“Definitivamente el alcohol es una de las principales causas de destrucción de una familia. Más aún cuando es la mujer la que toma…”

El padre del hijo más pequeño de Conde está insinuando que la relación con Ninel terminó por su supuesto alcoholismo.

Sin embargo, a la actriz parece no importarle lo que dicen de ella, pues afirmó que todos estos comentarios se deben a que su ex no acepta su ruptura amorosa.

“A veces la negación o tratar de forzar situaciones te hace ver cosas que no son, una realidad alterna, cada quien tiene que hacerse responsable de sus pensamientos y de sus acciones”.

Ninel aseguró se encuentra soltera, dedicando su tiempo al cuidado de sus dos hijos y su carrera profesional.