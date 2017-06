Katy Perry llega a los 100 millones de seguidores en Twitter

La cantante estadounidense, que se encuentra promocionando su nuevo disco Witness, rebasó los 100 millones de seguidores en la red social Twitter, siendo la primer persona en lograr semejante récord.

Twitter reporta que la cantante se unió a la red social en 2009 y desde entonces se ha mantenido constantemente activa logrando un acumulado de 8,500 tweets publicados en el tiempo que lleva como usuaria, dando como resultado un aproximado de mil tweets por año. Eso además de los momentos en los que se convirtió en tendencia con acontecimientos como su presentación en el Super Bowl de 2015 donde uno de sus bailarines se volvió tendencia como el “tiburón de la izquierda”.

La cantante agradeció, mediante un twit obviamente, a la red social por siempre darle voz.

Thank you, @Twitter, for always giving me an opportunity to have a voice! #LoveKaty https://t.co/Lpc1DSk4Kw

— KATY PERRY (@katyperry) June 16, 2017