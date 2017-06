María Elena Saldaña se separa por violencia doméstica

La comediante y actriz María Elena Saldaña, mejor conocida por su personaje de “La Güereja”, concluyó su relación con Jorge Alí, su esposo.

De acuerdo con información de la revista TV Notas, Saldaña terminó su matrimonio debido a que su ahora ex pareja se volvió violento con ella y sus hijos.

Aunque no se especificó que la intérprete haya sufrido agresiones físicas, una supuesta fuente aseguró que Alí ya era muy grosero con ella y los pequeños.

“Ellos llevaban 17 años juntos, y aunque él no es el padre de sus dos hijos… siempre había sido su imagen paterna, pero él ha cambiado mucho, para mal. Empezó a ser muy agresivo, no sé si físicamente, pero sí era grosero con ella y sus hijos”, dijo el informante, de quien no se especificó su identidad ni relación con la pareja.