Mario Bautista se hace un radical cambio de look

Hubo un momento en mi vida en el que me daba pánico el cambio • ¿Sabes como lo superé? • Cuando me di cuenta que debería darme más pánico quedarme igual por siempre. • Los cambios son buenos ⚡️ • Atrévete 💣 • Ph: @jancarlobg 🔥

A post shared by Mario Bautista (@mariobautistagil) on Jun 18, 2017 at 3:34pm PDT