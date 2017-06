One Direction se podría reunir con fines benéficos

One Direction podría reunirse para participar en el sencillo que Simon Cowell producirá para ayudar a las víctimas del incendio de la Torre Grefell en Londres.

De acuerdo con la información compartida por el portal del diario Mirror, Liam Payne y Louis Tomlinson ya están confirmados para participar en la portada del éxito de Simon & Garfunkel, Bridge Over Troubled Water, y se cree que Harry Styles y Niall Horan están buscando un espacio en sus agendas para poder participar.

Sin embargo la banda, que ha estado en un descanso desde 2016, no actuaría como One Direction, pues Liam está de gira por los EE.UU. Además se sabe que Zayn definitivamente no participará

Una fuente dijo al diario británico The Sun el domingo: “Si los cuatro [One Direction] se involucran, sería solo como solitas pues Liam tiene que grabar en EE.UU.”.

Rita Ora, Leona Lewis y Craig David fueron captados por las cámaras al llegar s los Sarm Studios después de firmar para trabajar en el sencillo liderado por el creador de X Factor, Simon Cowell.

Gregory Porter, James Blunt, Paloma Faith, entre otros también fueron vistos entrando en el estudio para contribuir a la grabación.

Simon fue quien decidió grabar un sencillo para ayudar a los afectados por el incendio que mató al menos a 30 personas y dejó a cientos sin nada más que lo que traían puesto.

El magnate convocó a las estrellas del pop de todo el mundo para unir fuerzas para hacer un cover del tema de Simon & Garfunkel, Bridge Over Troubled Water.

Otros nombres reportados son Liam Payne, The Who, Emile Sande y las estrellas de X Factor, Louisa Johnson y James Arthur.

El video del tema se estrenará la próxima semana en la televisión abierta.

Simon, que vive en Holland Park, a kilómetro y medio del lugar donde cientos de familias perdieron sus hogares, dijo que se sintió obligado a actuar después de ver la devastación.

También te puede interesar: