Rafael Amaya sorprende durante presentación de Julión Álvarez

Los regios esperaban impacientes la presencia de Julión Álvarez en el Domo Care y fue a las 12:40 de la madrugada que llegó al redondel para ofrecer su música a los regiomontanos que se dieron cita en su segunda fecha que intérprete ofreció en este escenario.

Los regios apapacharon a su ídolo cantando cada tema, bailando, obsequiándole rosas y gritándole piropos.

Acompañado de banda y norteño banda, Julión cantó temas como “Te hubieras ido antes”,”El bombón”, entre otros.

No podía faltar realizar un recorrido musical de los temas del Divo de Juárez brindando un homenaje muy al estilo del norteño banda interpretando temas como: “Me gustas mucho”, “La Diferencia” entre otros.

El dueño de la noche dijo a los regios “vamos a complacerlos con música norteña” seguido de estas palabras interpretó el tema “Eslabón por eslabón” y “Playa sola”.

La noche pasaba y el cantante complacía con cada tema que sus seguidores le solicitaban como: “El amor de su vida”, “Ojitos verdes” y “Corazón mágico”.

“Mi corrido” y “25 de diciembre” fueron los temas que alborotaron el recinto.

Los temas parecían no parar como: “Ayer la vi por la calle”,”Árboles de la barranca”, “Mi enemigo el amor”, “A mí que me quedó”,”El rey de mil coronas”, “Cielo azul cielo nublado”,”Me refiero a ti”, “Ni diablo ni santo”, “Pongámonos de acuerdo”, “Terrenal”, “Mi mayor anhelo” ,”Mi eterno amor secreto”, “Si no te hubieras ido” y” Se va muriendo mi alma”.

La sorpresa de Rafael Amaya

De pronto, Julión paró la música para presentar a un asistente que sorprendió a todo el público pues se trataba del mismísimo Rafael Amaya “El señor de los cielos” quien expresó su gran admiración por el cantante. Seguido de esta visita Julión invitó a cantar con él a Mane de la Parra el tema “Y fue así “.

Con más de tres horas de show y sorpresas, Julión dejó a su público totalmente satisfecho.

Previo al show de Julión se presentaron Los Rojos para poner a bailar y gozar a toda la gente que se dio cita en el recinto. Estos tres hermanos ofrecieron temas como “Lamento”, “Hacer y deshacer”, “C nocturnal”, “El bombón”, “La conecté” y “Si te sigue negando”.

