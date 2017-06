Famosos que se ríen de sus falsas muertes

Es habitual que en las redes sociales se publiquen noticias falsas sobre las estrellas en todo el mundo, incluidas las muertes de actores.

El último en sumarse a esta lista de famosos “revividos” ha sido Mark Hamill.

En México han sido varios los famosos que han negado públicamente en varias ocasiones que están más vivos que nunca.

Mark Hamill

El actor que interpreta a Luke Skywalker en la saga Star Wars ha decidido tomarse con humor el bulo sobre su muerte y ha respondido de una manera muy ingeniosa a través de Twitter.

Una cuenta falsa de Huffington Post anunció en Twitter la muerte del actor de 65 años, a lo que Hamill respondió haciendo uso de su particular sentido del humor.

“Gran parte de la nación lamenta la muerte – RIP Mark Hamill, un icono maravilloso, infravalorado y querido. Una verdadera leyenda en su propia mente #TanContentoDeHaberleConocido #UnPocoTriste”, bromeó el actor californiano.

El mensaje de Hamill fue compartido masivamente por sus seguidores en la red social, que recordaron que no es la primera vez que un medio de comunicación publica la muerte de Hamill.

Vicente Fernández

Vicente Fernández suele ser muy franco, cuando algo le gusta o molesta lo señala.

Durante una charla con los medios de comunicación habló sobre una imagen que circula en las redes sociales desde 2015, en la que se muestra una foto sobre su supuesta muerte.

Don Chente aclaró que ese photoshop tuvo una mala intención y en su momento comentó:

“Tengo familia en muchas partes, y puede tener un impacto fuerte. Les pido de favor a algunas gentes que le guste hacer eso, no maten en vida a Vicente”.

Con el tiempo, Vicente Fernández ha aprendido a lidiar con ese tipo de información y ya hace bromas sobre el tema.

“¿Quién me odia tanto que cada ocho días me están matando? Mejor que venga y me mate en persona”.

“Ya les dije, cuando me muera yo les aviso”, dijo.

Xavier López Chabelo

Es uno de los personajes del medio artístico que más inspiran para los memes y las burlas.

El actor ha manifestado que no hace casos a los memes que se burla de su edad e “inmortalidad”, y ha aprendido a vivir con ellos.

Sobre las bromas que se realiza en redes sociales ha dicho:

“Son parte de la manera de ser del mexicano que apuesta por la broma cáustica sobre cosas verdaderas, así es el estilo del mexicano y como tal estoy de acuerdo, me parece una situación normal”, comentó.

La Chilindrina

María Antonieta de las Nieves evita hablar sobre las noticias de su supuesta muerte. La Chilindrina realiza una gira de despedida por Sudamérica, pero normalmente aclara sobre este tipo de informaciones.

“A todos mis fans quiero decirles que nuevamente personas mal intencionadas han publicado que fallecí. Puesto que estoy escribiendo saben que eso no es verdad. Gracias por sus muestras de cariño y recuerden ayudarnos los unos a los otros”.

Luis Miguel

Varias veces el cantante mexicano murió y resucitó en la red social.

Sus fanáticos aseguraron que se sometió a una cirugía plástica en el estómago y esa fue la causa de su muerte.

Sin embargo, la noticia fue desmentida por sus representantes.