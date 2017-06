Zedd, Tenacious D y Kasabian anuncian presentaciones en México

1. El DJ ruso alemán, Zedd, ofrecerá tres conciertos en nuestro país: en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, los días 1, 3 y 4 de noviembre, respectivamente; esto en el marco de su “Echo tour”. Los boletos para las presentaciones estarán disponibles a partir del 22 de junio. Cabe resaltar que al tour se unirá Grey, conocido por sus éxitos “Starving” y “I Miss You”, además de Lophiile, quien recientemente tuvo una colaboración en el disco de remixes de “Stay” de Zedd y ha producido canciones para las estrellas en ascenso del R&B Gallant y Ray Blk. El ‘Echo Tour’ de Zedd se ha presentando en los festivales más importantes del mundo como Ultra Miami y EDC Las Vegas, este año encabezará el Billboard’s Hot 100 Festival en agosto así como Electric Zoo a principios de septiembre. Además de su trabajo como artista, Zedd ha producido temas para muchos de los más grandes nombres de la industria musical como Justin Bieber, Nicki Minaj, Ariana Grande y Lady Gaga.

2. Jack Black y Kyle Glass, integrantes de la banda cómica y de rock Tenacious D, visitarán por primera vez la Ciudad de México, para deleitar a sus seguidores con un recorrido por sus tres álbumes de estudio: “Tenacious D” (2001), “Pick of Destiny” (2006) y “Rize of the Fenix (2012). La cita será el 22 de septiembre en el Pepsi Center WTC. Recordemos que Tenacious D llama a su movimiento comedia alternativa y en su primer espectáculo se encontraron con el actor David Cross, quien les dijo que había disfrutado de su “pequeño fandango” por lo que los invitó a hacer un “show” con él y algunos amigos en Hollywood. Eso los llevó a ofrecer una serie de espectáculos con estrellas invitadas como Ben Stiller y Jeaneane Garafalo, entre otros.

3. Otro espectáculo que llegará a la Ciudad de México es el de la banda británica Kasabian, en el marco de su gira “For crying out loud; se presentarán el 27 de septiembre en el Pabellón Cuervo. Las entradas para este concierto estarán disponibles a partir del 22 de junio. Recordemos que esta agrupación participó en el Corona Capital 2014 y regresa para promocionar su nueva placa, considerada como una serie de knock-outs musicales, que podría pasar como un disco de grandes éxitos, según se detalló en un comunicado.

