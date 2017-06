'Lo que tenemos que ver', Laura Zapata exhibe en Twitter a hija de familia homoparental

Laura Zapata atacó este domingo a Felipe Nájera en twitter, donde publicó fotografías con su esposo, Jaime Morales, así como de su pequeña hija Alejandra, acompañadas con la frase “lo q tenemos que ver” (sic).

Nájera es el secretario del Trabajo de la Asociación Nacional de Actores (Anda) y ha protagonizado un par de polémicas desde que reveló un presunto desfalco de 21 millones de pesos, tras lo cual Zapata y otros miembros del gremio se pronunciaron para que no termine su periodo al frente del organismo.

Por ello, Zapata calificó como poco serio su trabajo y le exigió que se pusiera a trabajar, pero acompañó el reclamo con las imágenes de la menor de edad.

Es un activista en pro de los derechos de la comunidad Lésbico Gay Bisexual Travesti Transexual e Intersexual (LGBTTI), e incluso, junto a su esposo, fue la primera pareja de personas del mismo sexo en adoptar una hija en la Ciudad de México.

Tras el mensaje de la actriz, usuarios de las redes sociales le pidieron respetar a la familia y proteger la identidad de la menor, además de tacharla de intolerante y homofóbica.

Que triste que tenga que meter niños en problemas de trabajo… Además de vieja ridícula, actriz sobrevalorada & sin empleo… PENDEJA😐 — Alberto (@AlbertoBernal92) June 19, 2017

Señora @LAURAZAPATAM yo sé que no la haremos cambiar de opinión pero por favor baje la fotografía de la niña, en verdad eso la pone riesgo — Areli Rojas Rivera (@Barbieroja) June 19, 2017

Felipe Nájera respondió que los niños y niñas tienen derecho a la protección de su intimidad y que difundir imágenes sin consentimiento de sus padres es un delito y violación de derechos humanos.

La actriz no sólo no se disculpó, sino que siguió atacando al también actor diciendo que si no quiere que se publiquen fotografías de la niña no las suba a sus redes sociales y acusándolo de gastarse el dinero de la Anda en cuestiones personales.