Timbiriche se reencuentra para celebrar sus 35 años, sin Paulina Rubio

Sasha, Mariana, Alix, Benny, Diego y Erik ofrecieron un mensaje desde el Auditorio Nacional para dar a conocer, por tercera ocasión, el reencuentro de la banda Timbiriche.

Con esta reunión la banda celebra sus 35 años, iniciando con cinco fechas programadas: Auditorio Nacional 13, 14 y 15 de septiembre; además de 12 y 13 de octubre en el Auditorio Citibanamex de Monterrey y 19 y 20 de octubre en el Auditorio Telmex de Guadalajara.

La preventa se llevará a cabo el 22 y 23 de junio.

Cabe resaltar que por el momento Paulina Rubio no estará presente en el reencuentro, pero esperan que más adelante se unan.

“Paulina no estará en el reencuentro, su agenda no cuadraba con las fechas del aniversario, situación que no podíamos retrasar, tal vez más adelante se una”, resaltó Sasha, quien además dijo que “la invitación está abierta a todos los timbiriches, tenemos muchas ganas que Thalía nos acompañe, todos tenemos una relación amorosa cercana, a través de la música y la amistad”