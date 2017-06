“Soy una especie de sobreviviente de los años 80”: Miguel Mateos

Treinta años se dice fácil, pero para el cantautor argentino Miguel Mateos ha sido una etapa de arduo trabajo y aprendizaje. En ella, no sólo los años han pasado, así como ha cumplido sueños, ha tenido que sobreponerse de complicados momentos.

“Después de 35 años de carrera, de más de siete mil shows y de haber vendido más de 5 millones de discos, qué se yo, creo que si hay algo consistente en mi trabajo es que me he seguido preparando, aún sigo aprendiendo. Soy una especie de sobreviviente de los años 80 y por eso me siento contento de seguir trabajando y haciendo lo que tanto amo, lo que adoro, desde la composición, la autoría, la grabación, las presentaciones, todo”, afirmó uno de los pioneros del rock en español en una entrevista a Publimetro, previo a presentar su último material discográfico “Electro Pop” en una gira por México.

“Se trata de un homenaje a esa música, como bien lo dice su nombre, electropop. Es la primera parte de una trilogía dedicada al género, es como una serie que tiene tres temporadas, la primera de ellas está compuesta por 13 episodios, canciones inéditas con un aire de los años 80. Hemos presentado algunos de esos temas y la gente los ha recibido bien, les gustará”, aseguró el argentino, sin olvidar mencionar que durante las presentaciones de promoción también recordará aquellos momentos emblemáticos de su carrera con canciones que fueron y siguen siento sus más grandes éxitos.

Sobre los dos nuevos materiales, Miguel adelantó que ya están listos, sólo espera el trabajo de producción.

“Las canciones ya están compuestas, viene ahora el trabajo de producción. Son dos discos electroacústicos con los que contaré la maravillosa historia del rock and roll”, apuntó.

Para septiembre, Mateos iniciará una gira de conmemoración a los 30 años de “Solos en América”, su primer material discográfico, y del que se desprendió el sencillo “Cuando seas grande”, y del cual editará un disco remasterizado.

“Son 30 años de haber escrito estas canciones, no puedo estar más que agradecido con la gente que aún me sigue y me reconoce por ellas. Han pasado muchas cosas tecnológicas con lo que lo vamos a acariciar un poco, pero sin perder ese espíritu sónico de los 80”, finalizó.

Miguel Mateos se presentará el jueves 22 de junio, 20:30 horas, en el Foro 360, en Naucalpan, Estado de México. Boletos en taquilla y a través del sistema Ticketmaster.

