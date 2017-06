José Madero: No soy monedita de oro para gustarle a todos

José Madero es regio y como tal le gusta decir las cosas claras. De acento fuerte y sin manera de ocultar cuando algo no le parece ha aprendido a desafiar a sus enemigos.

Antes de partir a Sudamérica charlamos con el cantante, que llevará los últimos conciertos de Carmesí Tour a Bolivia, Perú y Ecuador.

El músico presentó recientemente el sencillo Noche de brujas que forma parte del nuevo álbum Noche, que se lanzará el próximo 28 de julio.

“Emprendo una corta gira por Sudamérica y a mi regreso a México ya preparo el lanzamiento del disco, para empezar el nuevo tour”, comentó José Madero.

A través de sus discos como solista, el cantante tiene una peculiar manera de componer, siempre desde un lado oscuro e incluso sus álbumes contienen trece temas.

“Es lo que ma llama la atención, me inspira, lo que me gusta escribir, leer o ver, ya sea en series o películas, eso siempre me ha inspirado hasta en los momentos con la banda (PXNDX)”.

“Siempre reflejo canciones trágicas, oscuras y tristes, y en el nuevo disco no será la excepción esa oscuridad en los temas, las líricas tristes, porque es lo que me llama la atención de la vida”.

Añadió que la gente asume que su vida es así, pero enfatizó que no son historias propias.

“No son temas autobiográficos. El hecho que mi música o letras sean miserables, no indica que yo sea una persona miserable, es simplemente una marca con ese giro oscuro. Mucha gente se pregunta: ‘¿cómo es posible que una persona sea tan miserable?’, y les digo que no soy así, simplemente me gusta escribir así”.

José Madero confesó que le gusta hacer los discos de la manera clásica, y no se suma a los que lanzan sencillos sin material discográfico.

“Todavía soy creyente de los álbumes, voy a estar sacándolos hasta que pueda porque representa una etapa de mi vida, y puedes manejar más lo conceptual”.

“No tengo la presión de que la canción que saques debe tener todos los elementos comerciales para vender o entrar a las listas de popularidad. En el álbum yo puedo hacer canciones largas sin una estructura comercial”.

El regio prepara un nuevo libro de ciencia ficción, en el que incluirá gran parte de los monstruos que lo inspiran.

“Estoy tratando de empezar un libro de ciencia ficción, voy lento, pero checándolo y va quedando bien… según yo. Me gustaría revivir esos monstruos de los treinta, que la verdad sirvieron de inspiración para el video Noche de brujas”.

Contra las críticas

Para algunos, José Madero peca de orgulloso, pero él reconoce las buenas y malas críticas.

“Tengo muchos años de carrera, mucha trayectoria para engancharme con comentarios negativos. Cualquier cosa que yo lance tendrá comentarios negativos… siempre. Hasta la gente que me sigue habla mal de mí”.

“No soy monedita de oro para gustarle a todos, eso lo tengo claro. Lo más que puedo hacer, es realizar cosas que me gustan a mí. Por ejemplo, ahora en el Machaca Fest me invitó a cantar Pesado, y me subí a cantar para mí, porque me llamó la atención y la acepté con mucho gusto. No la canté para la gente que me sigue y algunos de mis propios seguidores me criticaron , ya sabes por discriminar el género”.

En sus palabras

“Ya tengo callo para que esas cosas no me duelan o afecten, no hago caso. Acepto los comentarios buenos o la crítica constructiva”.