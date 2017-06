Llega HBO GO para ver series y películas en línea

¿Con esta nueva plataforma digital esperan conquistar otros segmentos?

— Deseamos llegar a nuevos suscriptores y consumidores que en el pasado no habían tenido oportunidad de disfrutar del servicio de HBO GO. Lanzamos la app en las tiendas digitales de Google Play y Apple Store. El objetivo principal es que la mayor cantidad de personas en nuestra región de Latinoamérica puedan tener acceso a la gran variedad de contenidos y disfrutarlos. Es difícil decir exactamente cuál es la demografía de los suscriptores, pero creemos que esta nueva etapa de nuestro negocio va a llegar a personas de diferentes segmentos que han estado consumiendo productos on line.

HBO se ha caracterizado por innovar en sus contenidos ¿considera que es una de las razones por las que tienen tanta aceptación?

— El acceso, la inmediatez con un clic es más atractivo y no estar atado a la programación lineal, consumir lo que quieran ver dónde sea y en el momento que deseen, esa flexibilidad muchas personas lo están buscando y lo que hacemos es acompañarlos. Además, trabajamos fuertemente en la producción original de Latinoamérica para ofrecer más variedad, en diferentes formatos y categorías, así como experimentar en cosas como Chumel. Estamos contentos con el desempeño de los contenidos.

El costo para esta nueva plataforma digital es muy accesible para todos…

— Creo que para el producto que ofrecemos y la calidad, 149 pesos es un precio muy racional. Las películas, series y todas las producciones que tenemos la gente va a poder disfrutarlas en cualquier momento. Además, todo el mundo está esperando el 16 de julio para el estreno de Game of Thrones, así que estamos felices de ver otra temporada y llegar con esta nueva estrategia antes del estreno.

¿Seguirán con el servicio de paga?

— El consumo de canales lineales sigue siendo algo muy fuerte. Creemos en la industria en Latinoamérica y que ahí hay muchas oportunidades de crecimiento. Sin embargo, no es un secreto que más personas están viendo contenido on line y se están acostumbrando a una mayor flexibilidad. El acceso a más banda ancha y conectividad ha ayudado también a ofrecer este tipo de servicio y expanderlo. Estamos apuntando a que se abran más oportunidades de negocio.

¿Cuál es la fórmula del éxito en las series?

— La calidad y un buen story line es el eje de HBO. Existe un equipo tanto en Latinoamérica como a nivel mundial enfocados en lo que es único y original. Así hemos experimentado con nuevos tipos de contenidos como Girls, Insecure, Chumel o El Negocio, una variedad que puede atraer a diferentes segmentos de la población y seguimos muy comprometidos con lo que es la producción original de Latinoamérica, cada año invertimos más y no sólo en horas sino en diferentes formatos para experimentar.

¿Consideran que tienen alguna competencia?

— Lo que se ve en HBO no se ve en ninguna otra parte, nuestras producciones son exclusivas para nuestros servicios, nos respaldan las producciones originales de EU que tienen más de 20 años y las producciones en Latinoamérica con más de 15 años, es como una biblioteca, desde Sopranos hasta El Jardín de bronce. Somos únicos y en TV de paga, somos los primeros que tenemos el 70% de la taquilla de Hollywood, todas las grandes producciones de superhéroes, todo eso llega a HBO antes que a otro servicio.

Sobre HBO GO

Cuenta con una interfaz gráfica que le brinda al consumidor un acceso rápido y fácil al contenido que sólo se puede ver en HBO. Además permite ver en vivo, vía streaming, el canal lineal de HBO, y cuenta con funcionalidades como control parental y selección multi-lenguajes: la opción de escoger el idioma (español, inglés o portugués) de la plataforma, el audio y los subtítulos.

• Cómo acceder:

Se puede acceder a HBO GO a través de cualquier dispositivo móvil con sistema operativo iOS 7.1+ (iPad, iPhone, iPod Touch) o Android (OS 4.0+) y en el sitio www.hbogola.com. HBO GO

• En qué dispositivos se puede ver:

En la TV (Apple TV, Xbox 360, Chromecast); dentro y fuera de casa (smartphone y tabletas); en casa (desktops y laptops).

• La plataforma también está disponible como un servicio a la carta con operadores participantes y como complemento sin costo adicional a la suscripción del paquete premium de TV de paga HBO/MAX.