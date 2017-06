Rafael Amaya confirma la película de “El señor de los Cielos”

Rafael Amaya y Fernanda Castillo fueron la pareja más esperada de la noche al desfilar por la alfombra roja previa a la presentación del primer capítulo de la quinta temporada de “El señor de los Cielos” que se realizó en Plaza Antara.

El protagonista de esta serie que ha sido de las más exitosas en Estados Unidos y México, dijo sentirse feliz de tener la oportunidad de darle vida a uno de los personajes más emblemáticos en lo que se refiere a las narcoseries.

“Estoy muy contento de que me hayan dado la oportunidad de representar un personaje así, ya van cinco temporadas, sigue saliendo el jale, la chamba, pues está bien”, dijo a JDS Amaya a su paso por la alfombra roja donde lució un elegante traje negro con chaleco del mismo color y camisa blanca.

El actor abundó que el éxito de la serie se debe a varias cosas. “Escuchamos mucho a la gente, somos del pueblo, esto es para el pueblo, hecho por nosotros que también conocemos a la gente y escuchamos a la gente, eso es muy importante”.

Mencionó que cada escena que hace si no le gusta la repite hasta que quede perfecta además de que es el arduo trabajo de todo el equipo que lo rodea así como todos sus compañeros. En relación a la película que tanto se ha especulado él producirá, contó que primero van a terminar de grabar esta temporada.

“Pues no sé, vamos casi en la mitad de este proyecto y terminando yo creo que vamos a empezar a publicar ese tema que sí es un tema importante”, afirmó Amaya dejando claro que es un hecho este proyecto que nadie podía confirmar más que él.

Al cuestionarlo si su personaje de Aurelio Casillas ha pasado de la ficción a la realidad en su forma de ser y seducir a las mujeres, dijo que “por ahí va el asunto más o menos (risas), hay que conocer muy bien a la mujer, pero uno nunca termina de conocerlas, qué bárbaro”, apuntó.

Asimismo, confesó ser fan de Julión Álvarez quien lo invitó a uno de sus palenques hace unos días, momento que mostró con un video en las redes. “Mi compa, me la pasé muy agusto, siempre he sido muy fan de sus canciones me dio la oportunidad de pisar en uno de sus escenarios y me sentí halagado, lleno total”, dijo el actor quien negó que gane tanto dinero como se especuló en una nota esta semana,”ojalá, ojalá”.

Por su parte Fernanda Castillo, quien lució un atrevido vestido plateado, expresó estar emocionada por esta temporada, ya que es volver a tocar las puertas de la gente y avisarle que ha vuelto Mónica Robles. “Es una mujer violenta que tiene una profesión que no está dentro de la ética, pero la han tomado (el público) como una figura del empoderamiento de la mujer”.

En ese sentido, mencionó que no ha pensado si el día que se anuncie el final de la serie, su personaje pueda tener su propia serie como sucedió con El Chema. “No lo hemos platicado y tampoco la estoy haciendo pensando si ya va a venir la mía, para mí esta es la mía desde el principio porque sigo viva y yo creo que este personaje tiene que morir a lado de Aurelio”.

Otros de los actores que son parte del nuevo elenco y que disfrutaron del primer capítulo fuero Plutarco Haza, Wendy de los Cobos, Vanessa Villela, Carmen Aub, Iván Arana, Sabrina Seara, Mariana Seonane y Carlos Fonseca, entre otros.