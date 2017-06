La homofobia se diluye con información: Manu NNa

Sin duda uno de los mejores comediantes gay en México que no teme a reírse de los homófobos es Manu NNa, un joven de 26 años que desde muy corta edad descubrió su pasión por el Stand-Up Comedy.

En entrevista con Publimetro, el primer standupero abiertamente homosexual nos habló de la mala información que existe y de su especial “Simplemente Manu Nna”, un programa de Netflix en el que tiene la oportunidad de tocar cuestiones políticas, sociales y personales de manera muy divertida e irreverente.

“La verdad estoy muy feliz, hace poco Netflix empezó a hacer producciones originales de Stand-Up en México, y bueno, soy el quinto que tiene un especial de comedia en la plataforma, y tengo el honor y el orgullo de ser el primer comediante abiertamente homosexual en tener un especial a nivel mundial en esta plataforma”

El especial, de una hora 10 minutos, tiene por objetivo hacer reír a la gente de algo que un momento le dolió a Manu Nna, pues gracias a esto puede informar ya que la homofobia se diluye con información.

“En mi show hago comentarios acerca de la desinformación, incluso tengo un chiste que dice ‘ya bajé de peso y yo no sé si sea la dieta o el SIDA, porque el SIDA no te avisa’, con esto me refiero a todos los estigmas que hay acerca de la mala información, pues la gente aún sigue creyendo que la enfermedad se contagia con el sudor. Recuerdo muy bien que al final de un show, una persona enferma se me acercó y me dijo: ¡oye, gracias por reírte de eso! A estas alturas de la vida, la gente sigue creyendo que tomar del mismo vaso o con un abrazo el SIDA se contagia”.

Cabaret, un género para burlarse de la vida real: Manu NNa

Manu, como le dicen sus amigos, estudio actuación, dramaturgia y cabaret, siendo esta última un género en el que se puede crear un discurso para burlarse irónicamente de la vida real.

“Cabaret es un género donde puedes hacer cualquier género, pues abarca desde la farsa hasta el realismo, además de que cabaret siempre va a ser una denuncia política o social pero con comedia, fue ahí donde comencé a hacer mis monólogos y luego stand-up”

Manu Nna encontró en la irreverencia un arma para criticar, pues asegura que la risa más catártica proviene del dolor más profundo del ser humano.

“La risa es medicina. El stand-up es muy personal, es muy honesto. Yo por ejemplo, hablo de todas mis relaciones amorosas, de mis miedos, de cuando me han cortado por whatsapp, etcétera.

Finalmente, el joven comediante nos contó acerca de los “ataques” homofóbicos a los que se ha enfrentado, los cuales siempre trata de enfrentarlos con la comedia.

“Una ocasión, una chica me quería aventar un vaso, de hecho hasta me preguntó con groserías ‘por qué eres tan homosexual?’, lo interesante de esto es que sucedió en el Estado de México, un lugar en donde debería de fomentarse el amor y no la violencia, pues como dice uno de mis chistes ‘¡Qué bueno que soy homosexual y no mujer, pues esto me da por lo menos tres días más de vida!’. Así que para mí la comedia es la mejor herramienta para llegar a la reflexión y a la información”

“Y ya que estamos en la semana del orgullo, quiero compartirles un mensaje: ‘Quiéranse, ámense, déjense amar y no rompan tantos corazones… Ríanse y sean feliz, lo más importante es querernos y respetarnos por lo que somos”.

Actualmente Manu Nna se encuentra inmerso en sus presentaciones en diversos centros nocturnos de la República Mexicana y en dos proyectos más, los cuales pronto estará anunciando en sus redes sociales.

